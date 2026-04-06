Der FV Neuburg hat die Chance, innerhalb von drei Jahren zum zweiten Mal den Bitburger-Kreispokal in der Südpfalz zu gewinnen. Auf eigenem Platz schlug er die SG Klingenmünster/ Göcklingen/ Eschbach mit 5:2. Im zweiten Halbfinale setzte sich der TSV Billigheim-Ingenheim II durch.

Ein großes Abtasten gönnten sich die Teams am Ostersonntag in Neuburg nicht, die Partie nahm früh Fahrt auf. Nach einem Freistoß der Neuburger, der nichts einbrachte, machte sich Klingenmünsters Moritz Moch auf den Weg zum Tor und war im Strafraum nur mit einem Foul zu stoppen. Spielertrainer Julian Geiling brachte die SG in Führung (9.). Nur wenige Augenblicke später konnte Sören Fuchs nach einem Eckball ausgleichen (10.). In der wilden Anfangsphase gelang Moch das 1:2 (11.). Klingenmünster hätte die Führung ausbauen können, ein Schuss ging an die Torlatte (17.).

Aus 1:2 wird 4:2

Neuburg drehte die Partie: Zunächst erzielte Felix Wunderlich nach einem stark vorgetragenen Angriff über Dennis Simon und Pius Klöffer den Ausgleich, Sören Fuchs brachte die Platzherren nach einer Ecke in Führung (32.). Die direkte Antwort der Gäste blieb aus, Pius Klöffer stellte vor der Pause auf 4:2 (43.). Paul Bendel hatte nach einem abgewehrten Ball sogar noch das 5:2 auf dem Fuß, setzte den Ball dann aber über das Tor.

Klingenmünsters Coach Julian Geiling versuchte, mit zwei frischen Kräften neue Impulse zu setzen, doch der FVN blieb überlegen. „Eigentlich waren wir nie richtig im Spiel drin und sie waren klar besser“, sagte Geiling nach der Partie. „Wir haben unsere Chancen früh genutzt und auch die Latte getroffen, wir haben aber keine Zweikämpfe gewonnen, keinen guten Fußball gespielt. Es war wirklich ein gebrauchter Tag für uns.“ Besiegelt wurde der Neuburger Finaleinzug in der 65. Minute, Pius Klöffer erzielte mit seinem zweiten Treffer das 5:2.

„Pokal immer ein Highlight für uns“

„Am Anfang waren wir einfach nicht da und ich mach’ dann auch selbst einen Fehler, der zum Tor führt. So war klar, dass wir zurückkommen müssen. Inzwischen gelingen uns auch die Standards und dann haben wir sie noch vor der Halbzeit erledigt“, kommentierte der zweifache Torschütze. „Da die Rückrunde noch nicht so läuft wie geplant, war das schon ein Spiel, auf das wir uns fokussiert haben. Der Pokal ist auch immer ein Highlight für uns. Ich war bis jetzt einmal mit der A-Jugend im Pokalfinale, das haben wir aber damals verloren. Aber ich bin mir sicher, dass wir dieses Mal den Pokal gewinnen können, und ich habe da richtig Bock auf das Finale.“

Für Neuburgs Trainer Uwe Gaßner steht fest, dass er nicht nach Kandel zum Endspiel kommt, um nur dabei zu sein. „Wir waren aggressiv und griffig in den Situationen und ich glaube, das war der Schlüssel heute“, so Gaßner, der sein Team zum zweiten Mal ins Finale geführt hat. „Wir fahren jetzt nach Kandel, um das Ding zu gewinnen. Das war von vornherein klar, nachdem wir im letzten Jahr gegen Kandel rausgeflogen sind.“

Spitzenreiter Lug/Schwanheim enttäuscht

Neuburgs Gegner am 1. Mai ist der TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II, der sich am Montag vor 700 Zuschauern mit 3:0 (3:0) beim A-Klasse-Spitzenreiter ASV Lug/Schwanheim durchsetzte. Der begann mit viel Ballbesitz – und lag nach 20 Minuten 0:2 hinten. Nach einem abgewehrten Distanzschuss war Luca Zillmann in der 14. Minuten zur Stelle, sechs Minuten später ließ er nach einer Linksflanke das zweite Tor folgen. Mit dem 0:3 von Tim Kiefer in der Nachspielzeit vor der Halbzeit war das Spiel entschieden. Billigheim gewann verdient, weil seine Aktionen gefährlicher waren. Die Platzherren (nur zwei Chancen) enttäuschten.