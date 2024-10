Der TSV Gau-Odernheim verteidigte mit einem 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen den FSV Offenbach den dritten Tabellenplatz der Fußball-Verbandsliga Südwest. Die Südpfälzer bleiben auf einem möglichen Abstiegsplatz. Ein Fehlpass von FSV-Kapitän Hörner leitete die Führung für die Rheinhessen ein. Nach einer Hereingabe von der Grundlinie stand Torjäger Fell goldrichtig (16.). Den Offenbacher Ausgleich fünf Minuten später erzielte Silas Wagner mit einem Kopfball am kurzen Pfosten nach Eckball von Alexander Hayes. In der 54. Minute brachte Fell seine Farben erneut in Führung, in einer unübersichtlichen Situation traf er aus den Getümmel. Nach einem Eckball von Agmir Bajraktari vergaben mehrere FSV-Akteure innerhalb weniger Sekunden die Möglichkeit zum Ausgleich. In den Schlussminuten warfen die Gäste alles nach vorne, Emre Gümüs machte nach einem Konter mit dem 3:1 den Deckel drauf (89.). FSV-Sportdirektor Michael Wachler: „Trotz der Niederlage haben Einsatz und Invest absolut gestimmt, das macht mich zuversichtlich für die kommenden Wochen.“ kebe