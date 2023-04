In einem Abnutzungskampf auf tiefem Platz mit wenig Torchancen sicherte sich der FSV Offenbach durch das 1:1 beim FSV Schifferstadt Sekunden vor dem Schlusspfiff einen wichtigen Punkt im Kampf um den Relegationsplatz in der Fußball-Landesliga Ost. Agmir Bajraktari verwandelte in der vierten Minute der Nachspielzeit einen an Jakob Born verursachten Foulelfmeter. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung hatte Pascal Cholewa in der 70. Minute mit einem Sonntagsschuss die Gastgeber in Führung gebracht.