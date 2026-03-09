Eine Szene eine Viertelstunde vor Schluss und viele gute Aktionen von Mika Stabel im Tor des FSV Offenbach entscheiden das Landesligaspiel gegen Büchelberg.

Wer hätte das nach der Hinrunde gedacht? Sechs Punkte Vorsprung hatte der ungeschlagene Tabellenführer SV Büchelberg in der Fußball-Landesliga, er hatte acht Punkte mehr als der FSV Offenbach. Nach Offenbachs 1:0-Sieg am Sonntag sind es noch zwei Punkte und Büchelberg ist die Tabellenführung los.

Die spielentscheidende Szene vor 320 Fans passierte eine Viertelstunde vor Schluss. Der eingewechselte Jan Löffelmann luchste im Mittelfeld Lucas Palau den Ball ab, sein weiter Pass landete bei Daniel Szadorf. Der Offenbacher Torjäger setzte sich im Laufduell gegen Louis Reinhard durch und schob die Kugel am herausgeeilten Malcolm Little vorbei ins Tor.

Immer wieder Stabel

Der Offenbacher Sieg hatte drei Gründe: eine nahezu perfekte Chancenauswertung, hohe Laufbereitschaft und einen unüberwindbaren Torhüter Mika Stabel. Einziger Höhepunkt der ersten 40 Minuten war ein Szadorf-Schuss, der am langen Pfosten vorbeiging. Strafraumszenen blieben Mangelware. Kurz vor der Pause parierte Stabel zunächst einen Schuss von Yannick Schneider aus kurzer Distanz nach Flanke von Gianluca Calabrese, eine Minute später entschärfte er einen Schuss des freistehenden Marvin Kespohl.

Büchelberg nach der Pause stärker

Nach der Pause erarbeiteten sich die Gäste die Feldüberlegenheit und ein deutliches Chancenplus. Doch viele Eckbälle wurden eine sichere Beute der FSV-Innenverteidiger Jakob Born und Tim Hörner. Zwischen der 60. und 70. Minute hielt Stabel mit unglaublichen Reflexen seine Farben im Spiel. Der künftige Herxheimer klärte zwei wuchtige Schneider-Kopfbälle aus kurzer Distanz und faustete den Ball nach einem Distanzschuss von Daniel Kopf aus dem Torwinkel. Bei einem der wenigen Offenbacher Vorstöße hämmerte Löffelmann das Leder über die Latte.

Gastgeber in Schlussphase in Unterzahl

In der 81. Minute quittierte Löffelmann eine Zeitstrafe wegen Ballwegschlagens. Der Bienwaldclub erhöhte nochmals den Druck, Spielertrainer Kevin Apfel schaltete sich in die Offensive ein. Doch mit viel Leidenschaft brachte der FSV in Unterzahl die Führung über die Zeit. Die Bank feierte jeden gewonnenen Zweikampf und wurde vom sehr umsichtigen und souveränen Referee Markus Dunsbach (FV Kindsbach) ermahnt.

Apfel: Niederlage fühlt sich ganz bitter an

Der neue FSV-Trainer Yanik Wagner hatte seine Mannschaft hervorragend eingestellt. „Ich bin natürlich sehr glücklich. In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen, nochmals alles rauszuhauen. Das haben die Jungs perfekt umgesetzt. Wir haben geahnt, dass ein einziges Tor dieses Duell entscheiden könnte“, sagte er nach seinem Heimdebüt. Sein enttäuschter Gegenüber Kevin Apfel: „Vor der Pause sind wir ganz schwer ins Spiel gekommen. Danach haben wir es deutlich besser gemacht. Die Leistung von Mika Stabel war einfach überragend. Diese Niederlage fühlt sich ganz bitter an.“ Der punktgleiche VfR Grünstadt ist an der Spitze.