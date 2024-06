Nach einer enttäuschenden Vorstellung unterliegt die SG Bad Bergzabern/Steinfeld der FSV Freimersheim im ersten Relegationsspiel der B-Klassen-Vizemeister mit 0:2.

Die Blau-Gelben haben im Rückspiel am Mittwoch um 19.30 Uhr alle Trümpfe in der Hand, um als dritte Mannschaft den beiden Meistern SV Hatzenbühl und ASV Lug/Schwanheim in die Fußball-A-Klasse