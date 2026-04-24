Derbyzeit in der Bezirksliga Vorderpfalz: Lustadt empfängt Bellheim – das Nachbarschaftsduell ist auch das zweier Trainer, die sich lange kennen.

Für Fußballfans in Lustadt und Bellheim ist es der Höhepunkt der Bezirksliga-Saison: Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der FC Phönix Bellheim am Unteren Griesweg beim FC Lustadt in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz, beide Dörfer sind sieben Kilometer voneinander entfernt. Besonders Augenmerk liegt auf den Trainern, denn die sind seit mehr als 40 Jahren befreundet.

Lustadts Trainer Dominik Glaser und sein Gegenüber Patrick Brechtel, beide Jahrgang 1983, sind in Rülzheim aufgewachsen, gingen in den gleichen Kindergarten, spielten zusammen bei den Junioren ihres Heimatvereins SV Rülzheim. Trainiert wurden sie von Dominiks Vater Rudi Glaser.

Brechtel erinnert sich: „Es gab damals keine Handys, für die Spieler von heute unvorstellbar. Meine Familie wohnte links neben dem Bolzplatz, die Glasers auf der anderen Seite. Jeden Mittag nach den Hausaufgaben haben wir uns getroffen.“ Glaser ergänzt: „Wir haben meist bis zum Einbruch der Dunkelheit gekickt. Jeder wollte bei Patrick in der Mannschaft sein.“

Brechtel kickte beim KSC und mit Philipp Lahm

Und warum? Der Sohn des früheren Landrats Fritz Brechtel spielte für den SV Sandhausen in der 3. Liga, für die Zweitvertretung des Karlsruher SC und den SC Hauenstein bestritt er rund 250 Partien in der Regional- und Oberliga. Bei seinem Debüt in der U17-Nationalmannschaft gegen Finnland stand er mit Philipp Lahm auf dem Platz. Als Spielertrainer in Rülzheim stieg er in die Verbandsliga auf.

Aber auch Glaser war erfolgreich auf den Südpfälzer Sportplätzen: Er führte als Spielertrainer gleich im ersten Jahr den FC Lustadt 2016 zurück in die Bezirksliga, blieb sechs Jahre und landete mit seiner Mannschaft jeweils auf einem einstelligen Tabellenplatz. Danach wechselte er ins Trainerteam des Verbandsligisten FC Bienwald Kandel, war auch zeitweise Cheftrainer, blieb in acht Spielen ungeschlagen.

Beide weiterhin in Kontakt

Nachdem sich der FC Lustadt und Benjamin Glump nun trennten, kehrte er wieder bis zum Saisonende auf die Trainerbank zurück. Glaser arbeitet am Bundesgerichtshof in Karlsruhe und wohnt mit der Familie in Lingenfeld. Auch sein Nachwuchs ist bereits begeisterter Fußballer. Brechtel ist mit seiner Familie in Rülzheim geblieben, arbeitet dort bei der Verbandsgemeindeverwaltung. Der Kontakt zwischen ihnen ist geblieben.

Glasers Handschrift beim abstiegsbedrohten FCL ist sichtbar, vor allem die Körpersprache hat sich verbessert. Beim 2:2-Unentschieden gegen den TuS Altrip machten die Orange-Blauen über die komplette Spielzeit mächtig Dampf, doch zahlreiche vergebene Großchancen brachten sie um die drei Punkte.

FC Lustadt in Abstiegsnot

Lustadt liegt mit 23 Punkten auf Rang 14, drei Zähler hinter dem Relegationsplatz. Glaser fordert: „Wir müssen die Dinger vorne reinmachen. Jede Möglichkeit kann entscheidend sein. Es klingt platt. Aber wir haben nur noch wichtige Spiele vor der Brust.“ Sein Freund Brechtel stellt nach der 0:3-Niederlage beim SV Erlenbach klar: „Ich will unter keinen Umständen zwei Derbys in Folge verlieren. Von hinten raus war unser Spiel nicht verkehrt, doch im vorderen Drittel müssen wir es besser machen.“

Spiele am Sonntag: Ludwigshafener SC – TSG Jockgrim und FC 08 Hassloch – SV Erlenbach (beide 15 Uhr) sowie VTG Queichhambach – FV Dudenhofen II (15.30 Uhr). kebe