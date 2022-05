Freud und Leid liegen manchmal nahe zusammen. Wegen eines Fehlstarts schied der als Mitfavorit über 100 Meter gehandelte Hendrik Lindemann vom TV Nußdorf bei den Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften im Vorlauf der Schüler M15 aus. Später konnte er sich über 300 Meter überlegen den Titel sichern. Trotz neuer Bestzeit von 38,51 Sekunden war Lindemann enttäuscht. Um einen Wimpernschlag von einer Hundertstelsekunde hatte er die Norm für die deutschen U16-Meisterschaften in Bremen verpasst. Ende gut, alles gut. Denn mit fließenden Wechseln lief die TVN-Staffel in der Besetzung Konstantin Kugler, Luca Andres, Leo Klempt und Hendrik Lindemann in 46,99 Sekunden dem Sieg entgegen. Mit diesem Ergebnis gehört das Quartett zu den schnellsten deutschen Schülerteams. Die geforderte Norm von 48 Sekunden für Bremen unterbot es deutlich. Noch einer hat sich für Bremen schon qualifiziert: Der Landauer Mark Piorko sprang 1,80 Meter hoch, neuer Rekord für ihn im heimischen Stadion. Damit steht er bundesweit auf dem zweiten Rang. Mit seiner Hürdenzeit von 11,98 Sekunden qualifizierte er sich für die Süddeutschen Meisterschaften.