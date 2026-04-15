Alle südpfälzischen Teams in der Fußball-Verbandsliga Südwest der Frauen holten Punkte. „Ja, es sieht nun sehr gut aus“, sagte Trainer Max Memmer über den möglichen Ligaverbleib der FSG Wasgau nach dem 4:1-Sieg gegen den TuS Heltersberg. Nach 0:1-Rückstand trafen Eva Gensheimer, Annalena Kehrer und in der 81. und 90. Minute Saskia Bettler. Nach einer frühen 2:0-Führung durch Tore von Luca Volckmann und Fabienne Heintz sowie dem 3:2 von Deborah Weber musste sich der FFV Fortuna Göcklingen mit einem 3:3 bei der DSG Breitenthal begnügen. Der Tabellenvorletzte Phönix Bellheim trotzte dem Sechsten SG Ingelheim/Drais ein 1:1-Unentschieden ab. Eva Fader hatte die Südpfälzerinnen in Ingelheim in der 9. Minute in Führung gebracht. Am Wochenende spielen: FSG Wasgau – DSG Breitenthal (Sa, 18 Uhr, beim TV Hauenstein), FC Phönix Bellheim – SV Bretzenheim, 1. FFC Ludwigshafen – FFV Fortuna Göcklingen (So, 15 Uhr).