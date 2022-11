Tabellenführer TV Bad Bergzabern hat in seinem letzten Vorrundenspiel seine weiße Weste in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz behalten. Mit 53:28 (22:14) gewannen die Frauen beim BBV Landau.

BBV-Trainer Tim Thomé war zufrieden mit den ersten 30 Minuten, jedoch: „Klar hatten wir auch unsere Baustellen – das ist schon von der Punkteausbeute abzulesen. Im Angriff fanden wir kein Durchkommen und viel zu selten gute Abschlüsse.“ Landaus Beste war Femke Lutz mit 14 Punkten.

„Früher spielte der TVB meist Zonenverteidigung. Das hat der neue Trainer Jan Wroblewski umgestellt. Wider Erwarten agierte Bergzabern das ganze Spiel über mit direkter Defense“, so Thomé. Der TVB habe eine gute Truppe beisammen. „Das war lange Zeit ordentlich von uns. Die Fans erlebten ein richtig gutes und vor allem faires Derby. Mir hat’s jedenfalls richtig Spaß gemacht.“

Nach dem ersten Viertel (7:6) lag Landau sogar noch vorne. Dann machte Bergzabern ernst und zog mit einer 16:2-Serie davon. Bis auf 18:23 kam Landau heran, um dann mit 22:43 in Rückstand zu geraten.

„Wir konnten anfangs nicht genug Druck in der Verteidigung erzeugen, um nach Ballgewinnen mit schnellem Umschaltspiel einfache Punkte zu generieren“, analysierte TVB-Coach Wroblewski. „Landau stand kompakt in der Zone und schloss den Raum unterm Korb sehr gut. Dadurch haben wir zwar viele offene Würfe bekommen, die wir auch dankend angenommen haben. Aber leider hatten wir auch in der ersten Hälfte eine schwache Trefferausbeute. Nach der Pause haben wir dann deutlich mehr Energie aufgebracht, verteidigten viel besser und kamen auch zu mehr Aktionen am Korb.“ Sonja Hiegle war Bergzaberns erfolgreichste Werferin: 13 Punkte. 100 Zuschauer waren zu dem Derby gekommen.