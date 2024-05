Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Handballerinnen des TV Wörth steigen aus der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar ab und spielen nächste Saison in der neuen Oberliga (bisher Pfalzliga) mit einem neuen Trainer und einem ganz anderen Konzept.

„Ich bin in der Halle aufgewachsen, ich habe den Handball in die Wiege gelegt bekommen“, sagt Merlin Schwarz. Seine Eltern waren in der Ober- oder Regionalliga aktiv. In Gießen geboren,