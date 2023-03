Was seit Wochen wegen großer Überlegenheit als sicher galt, ist nun amtlich: Die Basketballerinnen des TV Bad Bergzabern sind Meister der Landesliga Rheinhessen-Pfalz I. Der Spitzenreiter erzielte im Schnitt fast 70 Treffer pro Spiel.

Der 72:54 (43:25)-Heimsieg gegen die TSG Heidesheim wäre nicht einmal nötig gewesen, da der BBC Landau mit einer überragenden Femke Lutz (24 Punkte) fast zeitgleich einen 53:30 (19:23)-Überraschungscoup gegen den TVB-Rivalen ASC Mainz III landete. Für Landau traf auch Juliane Wedde (14) zweistellig.

Ohne die erfolgreichsten Korbjägerinnen Anna Rapp und Lisa Dettmer zeigten sich bei Bergzaberns Meisterstück mit Sonja Hiegle (14), Tina Lavan (14), Erna Schott (10), Julia Albrecht (8), Sandra Weis (8) und Nora Zoller (8) sechs Spielerinnen korbhungrig. Eine Woche zuvor war der Tabellenzweite gegen Bad Kreuznach gestrauchelt. Das TVB-Team um Trainer Jan Wroblewski (20 Punkte) führt einen Spieltag vor Schluss mit zehn Siegen und einer Niederlage klar die Tabelle vor dem ASC (14) an.

Eine homogene Einheit

„Wir sind ein extrem ausgeglichenes Team, in dem jede einzelne einen entscheidenden Anteil am Erfolg hat. Unsere homogene Einheit wird gespickt mit individuellen Stärken“, nennt Wroblewski das Erfolgsgeheimnis. „Wir haben die besten Werferinnen der Liga, agieren dominant unter den Brettern. Entscheidend war aber unsere Einstellung in der Verteidigung.“ Die Entscheidung, als Landesliga-Meister den Oberliga-Aufstieg anzunehmen, treffe das Team zeitnah nach Rundenabschluss. „Sportlich gesehen ist aber klar: Mit diesem Team gehören wir in die Oberliga.“ Die Mannschaft bleibe zusammen, so Wroblewski. Als Landesliga-Finale 2022/2033 gibt es das Derby TV Bad Bergzabern gegen BBV Landau (28. März, 18.30 Uhr, Kreishalle).