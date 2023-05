Jubel in der Willi-Klag-Arena. „Es war der verdiente Lohn für eine sensationelle Rückserie ohne Punktverlust“, so Kapitänin Katharina Jost nach dem 8:0-Sieg der Fußballerinnen des neuen Landesliga-Meisters SV Dammheim gegen den 1. FC Lustadt. Jost schnürte vor 150 Fans genau wie Paula Rißmann einen Doppelpack. Jule Weweler, Michelle Heinrich, Clarissa Meigel und Ann-Sofie Dums erzielten die restlichen Tore. Dums, die einen Foulelfmeter neben das Tor setzte, sicherte sich mit 23 Treffern die Torjägerkanone vor Melanie Leiser, die beim 5:0 des VfB Annweiler gegen den FV Hanhofen zweimal einnetzte und auf 22 Saisontreffer kommt. Der Titelträger nahm zwei Spielerinnen vom Feld, nachdem Spielerinnen des FCL verletzt vom Feld mussten. Die Entscheidung, ob der SVD die Herausforderung Verbandsliga annimmt, fällt noch in dieser Woche.