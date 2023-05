Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Derbysieg am letzten Spieltag zu Hause gegen den Rangvierten 1. FC Lustadt können sich die Fußballerinnen des SV Dammheim am Samstag, 17 Uhr, die Landesliga-Meisterschaft sichern. Dabei fing die Saison gar nicht gut für sie an.

Neben dem Erstrundenaus im Pokal daheim gegen den SV Obersülzen II (1:3) gab es in den ersten vier Punktspielen zwei Niederlagen. Doch 2023 startete die Elf des Trainerduos Eric Pfirrmann/Patrick