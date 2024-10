Die Landau Running Company hat schnelle Läuferinnen: Das Frauenteam gewann die deutsche Meisterschaft im Ultratrail über rund 70 Kilometer. Auf der teilweise schlammigen Strecke gab es auch Stürze.

Ein Teamerfolg: Beim Sieg von Manuel Hartweg (LG Rülzheim) beim Mountainman in Reit im Winkl, deutsche Meisterschaft im Ultratrail, gewann die Landau Running Company die Teamwertung der Frauen. Silke Herrgen, Julia Keck und Sonja Moser (auf der 1 von links) bildeten das stärkste Trio auf der knapp 70 Kilometer langen Strecke mit Zeitmessung an Stoibenmöseralm, Seegattertl, Hindenburghütte und Zwerchenbergalm.

Herrgen war Elfte mit 9:44 Stunden, Moser 18. (10:30), Keck 26. (11:04). Addiert waren das 31:28 Stunden, die Vizemeisterinnen von „WeRun4Fun“ waren 1:12 Stunden länger unterwegs. Herrgen (46), Zweite der Altersklasse W40, ist aus Maikammer. Ist sie ein Stück mit den anderen gelaufen? „Es ist eine deutsche Meisterschaft, jede ist ihr Rennen gelaufen“, so die Assistentin der Geschäftsführung bei Kahl, einem Büroausstatter in Mannheim. „Es wurde von mir erwartet, dass ich vorne laufe.“

Auf dem ersten Abschnitt sei die Sicht wegen Nebels schlecht gewesen. Auf der teilweise schlammigen und verwurzelten Strecke sei sie einmal gestürzt. Danach sei ihr auf gut laufbaren breiten Wegen „fast schon langweilig“ geworden. Unterwegs konnte sie ein paar Worte mit Stephan Riffel, dem schnellsten Mann der Company (9:30 Stunden/50.), und Matthias Nowak wechseln. Den letzten Abschnitt auf Trails genoss Herrgen: „Ich hatte im letzten Drittel echt noch Power.“ Moser (40) wohnt in Weidenthal, Keck (30) in Wernersberg. Auch sie sind Einzel-Vizemeisterinnen ihrer Altersklassen. Bei der Siegerehrung fiel häufig der Name Landau Running Company. Nach Vereinsangaben hat sie rund 340 Mitglieder und bietet drei bis vier Trainings in der Woche sowie Workshops an.