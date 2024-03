Die HSG Landau/Land macht die Hoffnungen der Frauen der HSG Trifels auf den dritten Saisonsieg zunichte.

Die Frauen der HSG Trifels können den Abstieg in der Handball-Pfalzliga kaum mehr verhindern. Gegen den Tabellenzweiten HSG Landau/Land bestand beim 16:16 von Anna Münster noch die Chance auf den dritten Saisonsieg, sie verloren am Sonntag mit 16:20 (6:7). Trifels-Trainer Stefan Thürwächter erklärt sich die Schwierigkeiten mit dem Umbruch in der Mannschaft. Torfrau Hanna Kraus sei weg, Spielmacherin Noelle Öhl sei ein Jahr in den USA. War es ein gutes Spiel? „Fürs Auge nicht, aber spannend“, so Thürwächter.

Beide hätten viele Fehler im Spiel gehabt. Vanessa Bentz (5) und Sophia Tremmel (4) waren die erfolgreichsten Torschützinnen seiner Mannschaft, die nach 4:7-Rückstand mit 13:10 in Führung ging (46.). Die Gäste bekamen acht Strafwürfe, Sarah Bach verwandelte sechs von sieben und kam auf neun Tore. Nach dem 16:18 (58.) traf Olga Roth noch zweimal für Landau, das in Unterzahl spielte.