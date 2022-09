Franz Kofler 65, Judoka, Österreicher, hat den 6. Dan und ist auf einer Fahrradtour, die ihn nach Zeiskam und Landau führen wird. Ziel des ehemaligen Vizepräsidenten des österreichischen Judoverbandes, der als Verbandstrainer in Luxemburg tätig ist: innerhalb von zehn Jahren 1000 Judoclubs zu besuchen und jeweils eine Trainingseinheit zu leiten. 2017 startete er das „Projekt 1000“, das von der Corona-Pandemie unterbrochen wurde. Seit Sommer ist er wieder unterwegs. Er setzt die Judowerte in den Kontext von Frieden und Natur: „Wir als Gäste haben die moralische Verpflichtung, uns so zu benehmen, wie es uns die Judowerte lehren: freundlich, respektvoll, mit Wertschätzung, in Bescheidenheit und ehrlich!“ Kofler wird am Dienstag, 13. September, beim JSV Speyer erwartet, am 14., 18 bis 21 Uhr, beim 1. BC Zeiskam und am 15. September, 17.30 bis 19 Uhr, beim ASV Landau. Weitere Infos unter https://worldjudofamily.com.