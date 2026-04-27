Landauer Fechter füllen Städtepartnerschaft mit sportlichem Leben und stellen in Hagenau die Siegerin im Damenflorett der Seniors.

Mehrere Fechterinnen und Fechter des ASV Landau nahmen auf Einladung am internationalen Turnier des Fechtclubs Hagenau teil. Am erfolgreichsten focht dabei Lore Nicklis, die in Landau und in Hagenau trainiert. Sie trat im Damenflorett der Seniors an und zeigte eine sehr starke Form. In der Vorrunde verlor sie kein Gefecht und erhielt damit ein Freilos in der ersten K.-o-Runde. Das Halbfinale und das Finale gewann sie deutlich. Im Finale besiegte sie die Zweitplatzierte der Vorrunde mit 15:4.

Im U13 Herrenflorett erkämpfte sich Friedrich Nicklis einen starken dritten Platz, er musste sich im Halbfinale ganz knapp geschlagen geben.

Große gemeinsame Vorrunde

Bei den Seniors und Veteranen im Degen der Herren traten Andreas Zervos, Rüdiger Apel und Jens Vogel in einer großen Vorrunde an, die im K.o. dann nach Altersklassen getrennt ausgefochten wurde. Zervos musste sich in einem spannenden Halbfinale knapp mit 12:15 geschlagen geben und sicherte sich so Platz drei. Apel holte Platz drei der Veteranen, Vogel war nach einer knappen 8:10-Niederlage im Finale Zweiter.

Damenteam gegen Männer

Am Sonntag traten Linnea Nothhof und Lore Nicklis im Teamwettbewerb Florett an. In der Vorrunde zeigten sie starke Leistungen, im K. o. mussten sie sich mit 16:20 gegen zwei männliche Gegner geschlagen geben. Als reines Damenteam zeigten sie eindrucksvoll, dass sie im Fechten definitiv nicht das schwächere Geschlecht sind.

Friedrich Nicklis trat zusammen mit Robin Steinbachwack aus Hagenau im Florett der U15 an, die beiden konnten erst im Finale gestoppt werden und freuten sich über den zweiten Platz.

Die Landauer Fechter wurden sehr herzlich aufgenommen und werden auch nächstes Jahr wieder den Weg nach Hagenau antreten, um die Städtepartnerschaft mit sportlichem Leben zu füllen, wie es die Delegation aus Hagenau im März in Landau getan hatte.