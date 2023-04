Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem 1:1 in Unterzahl in der Nachspielzeit scheidet der TSV Fortuna-Billigheim in der Verlängerung gegen den FV Dudenhofen auf. TSV-Teammanager Dietmar Bittner ist sauer auf den Schiedsrichter. Sohn Michael gewinnt das Familienduell.

Michael Bittner hat das Familienduell mit Vater Dietmar gewonnen: Oberligist FV Dudenhofen setzte sich in der fünften Runde des Fußball-Verbandspokals mit viel Mühe vor 420 Fans mit 3:1 (1:1)