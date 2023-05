Anne Meyer gibt beim Frauenfußball-Verbandsligisten FFV Fortuna Göcklingen aus beruflichen Gründen ihr Traineramt in neue Hände. Neuer Mann an der Linie ist „aus purem Zufall“ Dominic Buntrock.

Buntrock hörte Anfang der Saison 1999/2000 als Spieler in der Verbandsliga Baden beim FC 08 Neureut verletzungsbedingt auf. Er machte den Trainerschein und war danach in Nord- und Südbaden tätig. 2021/2022 war er Torwart-Trainer der U17-Mädchen-Bundesligamannschaft des FC Speyer 09.

„Purer Zufall“ sei der Kontakt mit der Fortuna gewesen. Buntrock schildert dies: „Im Februar traf ich einige Fußballerinnen auf dem Parkplatz der Viktoria in Herxheim, bei der mein jüngster Sohn Max in der B-Jugend spielt. Ich wollte wissen, zu welchem Verein sie gehören, und dabei fragte mich eine der Spielerinnen, ob ich Trainer sei. Sie suchten für die nächste Saison einen neuen Trainer für ihre erste Mannschaft. Danach nahm alles seinen Lauf.“

Mittelfristig sei bei der Fortuna der berechtigte Anspruch gegeben, wieder in der Regionalliga zu spielen, so Buntrock. „Klar ist, dass ein kleiner Generationswechsel ansteht, den es positiv zu gestalten gilt. Dabei ist es mir neben der Integration neuer Spielerinnen und dem Aufbau einer schlagkräftigen Truppe auch besonders wichtig, dass wir Spielerinnen, die nun aus dem aktiven Fußballerleben ausscheiden, mit anderen Aufgaben an den Verein binden.“