Tanja Hellmann übt, Flüssigkeit aufzunehmen. Einige Teilnehmer am Rülzheimer Südpfalzlauf haben große Ziele vor sich. Mindestens einer wird an seine Grenzen geführt.

Dzien dobry! Ein herrlicher Sommertag begrüßt die Gruppe aus dem polnischen Landkreis Krotoszyn, seit 2008 Partnerkommune des Landkreises Germersheim,

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

am otongnagrneSm im uihRlz&lmeu;rem zuniirmrtzeFe.et sewzni;&ebehctriisSedgl ttrawere e.is Marinc jaZiwae ),8(3 er eatebrit in red nlrageutVw und its ugaeoszns ien gloeeKl dre ernlaeiKdn iPa b,nilhceelkW udn umuf&ln;f neerda unmreMnl&;a nerewd den ahbHontraalm nhe.naeg anuliaP wSaozamnsky aus