Zwei Siege und die knappe 64:65-Niederlage in letzter Sekunde beim Spitzenreiter TuS Makkabi Frankfurt geben dem Schlusslicht der 2. Basketball-Regionalliga Kraft. Am Samstag um 18 Uhr erwartet der TV Bad Bergzabern den Tabellenfünften BC Gelnhausen in der Kreishalle. Wie optimistisch ist TVB-Trainer Florian Hatt?

Herr Hatt, vier Wochen Wettkampfpause über den Jahreswechsel. Wie haben sie die Zeit überbrückt?

Kraft zu sammeln für die entscheidende Phase, war zunächst einmal wichtig. Wir trainieren seit 3. Januar. Mit voller Intensität und vollem Fokus auf die wichtigen Aufgaben.

Kann der TVB den Schwung ins neue Jahr mitnehmen?

Da bin ich absolut überzeugt. Eric Bergmann ist der einzige Spieler, der mit einer Fußverletzung angeschlagen ist. Alle anderen im Team sind fit und extrem motiviert. Die beiden Siege und die starken Leistungen im Dezember haben uns allen wieder viel Energie gegeben. Wir glauben immer noch fest an den Klassenerhalt, ziehen an einem Strang und geben in den ausstehenden zehn Begegnungen alles, um die Regionalliga zu halten.

Was ist das kurzfristige Ziel für die ersten drei Partien im Januar gegen Gelnhausen, Neu-Isenburg und den 1. FC Kaiserslautern?

So funktioniert das nicht. Wir sind trotz der jüngsten Erfolgserlebnisse immer noch Letzter. Deshalb ist es wichtig, einzig und allein von Spiel zu Spiel zu denken. Das einzige Ziel, was für uns in dieser Situation zählt, ist immer das nächste Match. Also volle Konzentration auf das Heimspiel gegen Gelnhausen. Um es zu gewinnen. Das ist unser Plan. Dann wird es auch irgendwann gelingen, vom Tabellenende wegzukommen.