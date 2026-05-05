Herxheim wird Etappenort der Deutschland-Tour im August 2026. Das Gerücht wurde am Dienstag offiziell bestätigt. Wo die Tour noch in der Pfalz vorbeirauscht.

Dietmar Seefeldt, Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, gab Herxheim als Etappen-Ort in einer Sitzung Mitte April bekannt. Doch die offizielle Bestätigung ließ länger auf sich warten. Die Ortsgemeinde Herxheim mauerte noch. Bürgermeister Sven Koch verwies auf laufende Gespräche mit den Organisatoren der Deutschland-Tour.

Nun treten die Radsportler am 22. August in Herxheim zum Start der dritten Etappe in die Pedale und starten dann von dort aus in Richtung Bad Dürkheim. Damit sind alle Start- und Zielorte der mehrtägigen Deutschland-Tour fix. Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest, Zuschauer können in Herxheim aber verfolgen, wie sich die Teams und Fahrer auf den Ritt durch den Pfälzerwald vorbereiten. Denn durch diesen wird der Streckenverlauf in Richtung Bad Dürkheim auf jeden Fall führen.

Werbung für die Pfalz

Dass die Tour 2026 nach der Zielankunft in Offenbach (am Vortag) einen weiteren Südpfalz-Abstecher bietet, freut die politischen Akteure im Kreisgebiet: „Die Deutschland-Tour zu begrüßen ist eine Ehre“, verkündet Landrat Seefeldt in der Mitteilung. Auch Bürgermeister Sven Koch betont: „Das ist für Herxheim eine besondere Auszeichnung und ein starkes Signal für die Attraktivität unserer Region. Wir freuen uns darauf, Radsport auf höchstem Niveau direkt vor unserer Haustür zu erleben.“

Doch, vor welcher Haustür die Teams starten werden, das ist noch nicht geklärt. Koch erklärt auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass der genaue Streckenverlauf und Startort in Herxheim noch unklar seien. Endes des Monats stehe eine Begehung mit den Ausrichtern an. Dann solle die exakte Route bekannt gegeben werden. Ob also die Topathleten des Radsports in der Unteren Hauptstraße oder beispielsweise in einer Seitenstraße auf den Sattel steigen, das steht nicht fest.

Die Deutschland-Tour startet am 19. August mit dem Prolog in Bad Orb (Hessen) und führt am 20. August von dort nach Schwäbisch Hall. Am Freitag, 21. August, steht dann als Zielort Offenbach auf dem Programm. Tags drauf geht es von Herxheim nach Bad Dürkheim. Ziel ist am Sonntag Heilbronn.