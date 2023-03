Ein Trail-Running-Filmfestival gibt es im Mai in Landau. Neun internationale Kurzfilme sind zu sehen.

500 Euro habe er bezahlt, um den Film zeigen zu dürfen, erzählt Christian Beck von der Landau Running Company. Am Freitag, 5. Mai, läuft das „Trail-Running-Film-Festival 2023“ in Landau im Gloria-Kulturpalast.

Es seien neun internationale Kurzfilme mit einer Gesamtdauer von 2:30 Stunden über Menschen und ihre Geschichten im Trailrunning. Rund drei Stunden dauere der Abend. Beck baut ein Programm drumherum, hat bewusst das Gloria ausgewählt. Kinosäle seien mit dem Thema kaum zu füllen. Es sei ein Abend für die Trailrunning-Szene: Menschen, die am liebsten auf Pfaden durchs Gelände laufen.

Am Samstag, 18. März, bietet die Running Company um 16 Uhr ein Trailtraining für Einsteiger an. Treffpunkt ist der Waldparkplatz „Drei Buchen“ bei Ramberg. Gelaufen werde eine Zehn-Kilometer-Runde unter Führung von erfahrenen Guides, kündigt Beck an. Mitlaufen könnten alle, die zehn Kilometer wandern, walken oder joggen könnten. Benötigt würden Laufschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung. Die Teilnahme ist kostenlos und bei jedem Wetter.

Information

„Trail-Running-Film-Festival 2023“: 5. Mai, Gloria-Kulturpalast, Industriestraße in Landau. Einlass ab 18.15 Uhr, Beginn 19 Uhr. Ticketverkauf und Informationen unter https://landaurunning.de/. Eintritt: 18 Euro.