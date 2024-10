Goldener Oktober für den FFV Fortuna Göcklingen in der Fußball-Verbandsliga der Frauen. Unter Flutlicht beim TuS Heltersberg auf dem Hartplatz gewann er mit 4:0, der dritte Sieg im Oktober.

Von den Platzbedingungen unbeeindruckt. übernahm die Fortuna die Kontrolle. Bereits nach einer Minute setzte sich Lena Simon stark im Dribbling durch und konnte im Strafraum nur mit einem Foul gestoppt werden. Der Pfiff blieb jedoch aus. Das erste Tor fiel dann in der 20. Minute durch einen Strafstoß, nachdem Lillien Künkel gefoult wurde. Fabienne Heintz verwandelte sicher. In der 42. Spielminute fiel das 0:2. Einen Freistoß von Johanna Ring wehrten die Gastgeberinnen ab, die starke Michelle Siegle legte per Kopf quer auf Fabienne Heintz, diese machte mit einem Volley aus 20 Metern unter die Latte ihren Doppelpack perfekt.

Heltersberg kam lediglich durch Weitschüsse aus dem Halbfeld in die Nähe des Fortuna-Tores. In der 67. Minute das 0:3 von Deborah Weber: Nicola Seidel bringt den Ball per Freistoß in den Strafraum, die Heltersberger Verteidigerin verlängert die Kugel hinter die herausstürmende Torfrau und Weber köpft den Ball über die Torlinie. In der 80. Minute parierte FFV-Torhüterin Elina Förg einen Elfmeter. Den Schlusspunkt setzte Andrea Bendel. Marcella Hamburger flankte in den Strafraum, wo Bendel den Ball aus der Drehung ins lange Eck zum 0:4 einschob.

Am Samstag spielt Göcklingen gegen die DSG Breitenthal (16 Uhr, in Insheim).