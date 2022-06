Der Turnverein 1861 im ASV Landau hat den Austragungsort für sein nächstes internationales Stabhochsprung-Meeting am Donnerstag, 7. Juli, gewechselt. Auf dem Obertorplatz in der Altstadt war es auf Grund verschiedener Änderungen und Verkehrsbeeinträchtigungen zu eng geworden. Die 24. Auflage des Stabhochsprung-Spektakels findet auf dem Theodor-Heuß-Platz auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau statt.

Es ist ohne Einwände ein ehrwürdiger Austragungsort, benannt nach dem ersten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Theodor Heuß war von 1949 bis 1959 Bundespräsident. Der Meeting-Verantwortliche Dennis Schober scheint ein Klassefeld zusammenzubringen. Die Namen hören sich an wie das Klassentreffen bekannter Stabartisten. Allen voran Sechs-Meter-Springer Piotr Lisek aus Polen. Gefolgt von dem US-Amerikaner Matt Ludwig, der 5,90 m zu Buche stehen hat.

Rafael Holzdeppe (Zweibrücken) war 2013 Weltmeister in Moskau. Dazu kommen der einheimische Oleg Zernikel, amtierender deutscher Meister, und der Leverkusener Springer Bo Kanda Lita Baehre, Vierter der WM 2019 in Doha, und der frühere Zehnkämpfer Torben Blech (Leverkusen), der sich seit 2019 ganz dem Stabhochsprung verschrieben und eine Bestleistung von 5,86 Metern stehen hat. Mit weiteren Sportlern steht Schober in Kontakt.