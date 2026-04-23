Studium, Job, Heimat: Sven Glasers Weg über Koblenz und Karlsruhe zurück in die Südpfalz.

Mit breiter Brust geht Spitzenreiter FC Viktoria Neupotz ins Gipfeltreffen der Fußball-B-Klasse Ost gegen den Tabellenzweiten TuS Knittelsheim II (Sonntag, 15 Uhr). „Zusammenhalt und Ehrgeiz sind top, im Schnitt kommen 30 Spieler zum Training“, berichtet der Viktoria-Vorsitzende Kevin Heid – nicht ohne Stolz.

Die Kicker aus dem Fischer- und Korbmacherdorf haben zwölf ihrer letzten 13 Spiele gewonnen, beim SV Büchelberg II gab es ein 3:3-Unentschieden. Die jüngste Niederlage setzte es im Hinspiel, am 10. Oktober 2025 erzielte Kevin Pilarski das entscheidende Tor für den TuS.

Wechsel nie bereut

Ein Eckpfeiler des sportlichen Aufschwungs im Sportpark Am Otterbach ist Kapitän Sven Glaser. Die Rückkehr zu seinem Heimatverein im Sommer 2024 überraschte viele. Immerhin galt der 27-Jährige als einer der besten Linksverteidiger der Verbandsliga. Glaser spielte elf Jahre lang für den FSV Offenbach. „Manchmal fehlt mir der höherklassige Fußball etwas. Doch meinen Wechsel habe ich zu keiner Sekunde bereut. Ich spiele wieder mit vielen Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin. Das bedeutet mir sehr viel“, erklärt er den Wechsel rückblickend. Der Kontakt zu ehemaligen Teamkollegen im Queichtal ist nicht abgerissen, der begeisterte Skifahrer verbringt seinen Winterurlaub mit ihnen auf den Pisten Österreichs.

Ein unerfüllter Traum

Bei der Viktoria pendelt Glaser zwischen defensiver Außenbahn und zentralem Mittelfeld, sieben Treffer gelangen ihm in dieser Spielzeit. Mit seiner Partnerin ist er von Karlsruhe in die Südpfalz zurückgekehrt, das Paar wohnt in Jockgrim. Da der 1,73 Meter große Defensivspieler Psychologie und Management-Ökonomie in Koblenz studierte, trainierte er unter der Woche beim Bezirksligisten FC Germania Metternich. Nun arbeitet er im Personalmanagement bei einem großen Internetdienstleister. Einen großen Traum hat sich Glaser noch nicht erfüllt: Der glühende Anhänger des FC Liverpool will die „Reds“ bei einem Spiel an der Anfield Road anfeuern.

In Neupotz wird unterdessen schon am Kader für die neue Saison gearbeitet. Fest steht: Zur kommenden Saison kehrt Torhüter Leon Hoffmann vom SV Viktoria Herxheim zurück. Für die Junioren des FSV Mainz 05 bestritt er 50 Partien in der U17- und U19-Bundesliga. Keeper Marco Globuciar und Stürmer Fabien Chamerois zieht es zum Ligarivalen SG Freckenfeld/Winden.