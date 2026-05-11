Neupotz gewinnt gegen Maximiliansau ein rasantes Topspiel. Zwei Punkte fehlen zur Meisterschaft – und zur A-Klassen-Rückkehr nach 25 Jahren.

Tabellenführer FC Viktoria Neupotz behielt im packenden und lange offenen Spitzenspiel der B-Klasse Ost gegen den Rangzweiten FVP Maximiliansau mit 5:2 (3:2) die Oberhand. Aus den letzten beiden Partien reichen der Truppe von Trainer Sebastian Bischoff nun zwei Zähler zur Meisterschaft. Dann würde einer der ganz großen südpfälzischen Traditionsvereine nach einem Vierteljahrhundert Abwesenheit in die A-Klasse zurückkehren. In den 1960er- und 1970er-Jahren spielte der Club mehrere Jahre in der 1. Amateurliga Südwest, der damals zweithöchsten Klasse Deutschlands.

Die fußballerischen Urenkel der legendären Elf um den vom 1. FC Kaiserslautern zurückgekehrten Trainer Gerhard Settelmeyer legten auf dem heimischen Kunstrasen los wie die Feuerwehr, ein Tor von Manuel Simon wurde vom umsichtig leitenden Referee Sven Kauter aus Rheinzabern nicht anerkannt. Mit ihrem ersten nennenswerten Vorstoß gingen die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung, Ruven Sommer zirkelte einen Freistoß aus 22 Meter unhaltbar in den rechten Torwinkel. Nach feinem Steckpass des überragenden Nicolas Fink glich Marcel Heid sieben Minuten später aus. Die Maxauer hatten etwas weniger Ballbesitz, waren bei ihren Vorstößen aber brandgefährlich.

In der 33. Minute luchste Daniel Kunzelmann seinem Gegenspieler Nico Benz die Kugel ab und traf zum 1:2. Dann schlug die Stunde von Mike Adams. Zwei Minuten später glich er aus 30 Meter per Direktabnahme nach Eckball von Maximilian Kuhn aus. Es war das vierte Saisontor des 34-jährigen Abwehrchefs nach dieser einstudierten Variante, sein Gewaltschuss wurde noch abgefälscht. Sekunden vor dem Pausenpfiff brachte er seine Farben mit einem Freistoß ins rechte untere Eck erstmals in Führung.

Zweikämpfe, zahlreiche Torraumszenen, hohes Tempo auf beiden Seiten: Auch die Politprominenz unter den 550 Fans hatte ihre helle Freude an diesem Gipfeltreffen. Wörths Stadtbürgermeister Steffen Weiß unterstützt fast jede Woche einen Fußballclub aus seinem Stadtgebiet. Sein Fazit: „Ein wirklich tolles Match, dessen Ausgang noch völlig offen ist.“ Rülzheims langjähriger Bürgermeister Rainer Hör orakelte: „In diesem Duell auf Augenhöhe fallen ganz sicher noch weitere Tore.“ Er sollte Recht behalten.

Es blieb spannend, doch bis zur 85. Minute hielten die gut aufgelegten Keeper Marcel Weber (FCN) und Jan Feil (FVPM) ihren Kasten sauber. In der Schlussphase hatten die Hausherren mehr Power, vor allem Joker Osagie Fabode sorgte vorne für mächtig Wirbel. Marcel Heid stellte mit seinem zweiten Treffer per Flachschuss nach Kopfballablage von Loris Hoffmann die Weichen auf Sieg, Manuel Simon machte nach einem Konter in der 90. Minute den Deckel drauf. Simon hatte von allen Akteuren wohl die meisten Kilometer auf dem Tacho, er meinte nach der Partie völlig ausgepumpt: „Es war unsere mit Abstand schwierigste Aufgabe in dieser Spielzeit. Doch wir sind nach zweimaligem Rückstand zurückgekommen, weil wir immer an uns geglaubt haben.“

Sein Coach Sebastian Bischoff ergänzte: „Heute hat sich unsere Kaderbreite ausgezahlt. Maxau war taktisch bestens eingestellt und hat es uns sehr schwer gemacht. Doch wir konnten von der Bank nochmals viel Qualität nachschieben.“ Gegenüber Akin Özer konstatierte: „Gratulation zu einem verdienten Sieg. Meine Jungs haben alles reingehauen, sehr lange auf Augenhöhe agiert. Am Schluss fehlten mehreren angeschlagenen Spielern etwas die Körner, das hat Neupotz mit schnellem Flügelspiel geschickt ausgenutzt.“ Bei drückender Schwüle waren die Fans dankbar für humane Preise, Mineralwasser und Saftschorle kosteten nur zwei Euro.