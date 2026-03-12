Eine Aufgabe von Kandels Trainerteam ist die Konzentration auf das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) in der Fußball-Verbandsliga gegen Schlusslicht VfB Bodenheim. Denn Spieler und Fans fiebern schon dem Halbfinale im Verbandspokal am Mittwoch um 19.30 Uhr gegen den FK Pirmasens entgegen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Im Online-Vorverkauf unter www.meinkandel.de waren nach wenigen Tagen schon 400 Tickets vergriffen, Bühnenpodeste schaffen am Kunstrasenplatz Kapazitäten für weitere 200 Zuschauer.

Ernüchterung

Nach der 2:3-Niederlage bei der SG Eintracht Bad Kreuznach herrschte zu Wochenanfang Ernüchterung. Spielertrainer Christian Liginger wollte die indiskutable Leistung des Schiedsrichters nicht als Ausrede gelten lassen. Er fordert: „Es muss eine deutliche Reaktion der Mannschaft kommen nach diesem schlechten Auftritt. Wir wollen mit einem guten Gefühl in den Pokalkracher gehen.“

In beiden diesjährigen Spielen in der Startelf stand Winterneuzugang Nathan Ikubu in der Startelf. Bei seinem Debüt gegen den SV Steinwenden machte er ordentlich Betrieb auf der Außenbahn und erzielte das 1:0 beim 4:1-Heimsieg. Er kam im Winter vom SV Viktoria Herxheim, nach einer längeren Pause war der 20-jährige Flügelflitzer sofort spielberechtigt.

Neuer Lebensabschnitt

Nach dem Abitur am Goethe-Gymnasium in seinem Wohnort Germersheim studiert er in Pforzheim BWL mit Schwerpunkt Einkauf und Logistik. Ikubu erklärt: „Es war ein neuer Lebensabschnitt. Da wollte ich mich zuerst zurechtfinden und abwarten, wie zeitintensiv das wird. Deshalb die Pause.“ Nach einem Jahrzehnt bei seinem Heimatverein TSV Lingenfeld kam er über Phönix Bellheim zu den Regionalliga-A-Junioren an den Krönungsbusch. In der Saison 2024/2025 absolvierte er 30 Partien in der ersten Mannschaft in der Oberliga Südwest, seinen ersten Treffer erzielte er beim 3:2-Sieg gegen den SV Morlautern.

Ikubu wurde fürs zentrale offensive Mittelfeld ausgebildet, doch wegen seiner Schnelligkeit beorderte Yasin Özcelik ihn in Herxheim auf die Außenbahn. Nun arbeiten beide wieder zusammen, im Sommer kommen mit Mathis Mankopf, Daniel Baumung und Aymen Kerboub weitere Spieler dieses Teams nach Kandel.

Eden Hazard und der 1. FCK

Sein Vorbild als Junge war der frühere belgische Nationalspieler Eden Hazard aus der Zeit beim FC Chelsea. Seine Mutter stammt aus Kenia, sein Vater ist Pfälzer. Die Leidenschaft für den 1. FC Kaiserslautern und Besuche im Fritz-Walter-Stadion sind für Ikubu Ehrensache. In seiner Freizeit geht er gerne ins Fitnessstudio oder trifft sich mit Freunden im Soccercenter: „Ich bin ein sehr aktiver Mensch und brauche immer Bewegung.“ Was verbindet er spontan mit seinem Verein? „Die Mischung aus familiärer Herzlichkeit und sportlich ehrgeiziger Erwartungshaltung passt im Bienwaldstadion.“

Die Gäste aus Rheinhessen warten seit August auf einen Sieg, auch fünf Winterneuzugänge konnten das bisher nicht ändern. Das Hinspiel gewannen die Löwen nach torloser erster Hälfte mit 3:0.