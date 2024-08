Fußball-Landesligist FC Bienwald Kandel hat den 24-jährigen Mittelfeldspieler Lirim Mustafa vom FV Dudenhofen verpflichtet. Der Bellheimer bestritt in der vergangenen Saison 35 Partien in der Oberliga für den FVD. Beim FK Pirmasens wurde er ausgebildet und war Stammspieler in der U23. Er folgt damit seinem Bruder Rexhep, der vor wenigen Wochen von der TSG Jockgrim kam. Sportdirektor Marco Weißgerber: „Er steigert die Kaderqualität spürbar.“