Mit glänzender Form reist Fußball-Verbandsligist TuS Hohenecken am Samstag (Anpfiff: 16.30 Uhr) zum Auftakt der Rückserie der Abstiegsrunde nach Kandel. Nach vier Siegen und einem Remis führen die Blau-Weißen aus dem Südwesten Kaiserslauterns die Tabelle an, bei neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge haben sie den Klassenerhalt fast schon in trockenen Tüchern.

Mitten im Abstiegskampf stecken die Gastgeber, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt drei Punkte. Sie müssen die Kreise von Hoheneckens Spielertrainer Dennie Reh