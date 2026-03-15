Mit 2:3 verlor der FC Bienwald Kandel in der Fußball-Verbandsliga gegen den VfB Bodenheim, der sich mit dem Sieg vom Tabellenende lösen konnte. Eine Zeitstrafe für Pascal Thiede (58.), der den Ball weggeschossen hatte, nachdem er verwarnt worden war, Minuten später Gelb/Rot für River Ries, alles schien gegen die Platzherren drei Tage vor dem Pokalhit gegen den FK Pirmasens zu laufen.

Christian Liginger stand beim Anspiel auf dem Platz, ebenso Kubilay Sahin, sein Startelfcomeback in seiner neunten Saison in Kandel nach langer Leidenszeit. Im Tor stand die eigentliche Nummer 3 der Torhüter, Marc-Jürgen Mängel. Die Tore schossen die Gäste: 0:1 Kenzo Kramer (36.), 0:2 Calvin Fassnacht in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, 0:3 Roman Meyenburg (65.). Den Platzherren sollte kaum etwas gelingen.

Elfmeter in der Nachspielzeit

In der 70. Minute kam Dominik Gucanin für Thiede. Ab der 82. Minute, Platzverweis des Bodenheimers Khaled Abou Daya, der sich mit dem Schiedsrichter anlegte, nachdem ein Mitspieler Gelb bekommen hatte, herrschte wieder Gleichzahl. Kandel wurde stärker, kam zu vielen Eckbällen. Nach einer Ecke tief in der Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter Elfmeter. Yasin Özcelik, der sich in der Halbzeit für Michael Bittner eingewechselt hatte, verwandelte. Zwei Minuten später das nächste Kandeler Tor von Christopher Koch ( 90. + 11) und gleich darauf Rote Karte gegen die Bodenheimer Bank. Es blieb beim 2:3.

Christian Liginger nach dem Spiel: „Wir haben aktuell Probleme mit der fußballerischen Qualität, das war eine schlechte erste Halbzeit. Dazu bekommen wir zu viele Platzverweise. Dann wird es schwer, ein Verbandsligaspiel zu gewinnen. Es hängt an uns.“

Zweimal FKP

Mit der sechsten Saisonniederlage haben die Kandeler den dritten Platz an Basara Mainz verloren. Nach dem Pokalspiel gegen den FKP am Mittwoch geht es am Sonntag in der Liga gegen die zweite FKP-Mannschaft in Pirmasens.