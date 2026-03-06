Im Möbus-Stadion in Bad Kreuznach spielten in den 1970er-Jahren die Münchner Löwen vor 12.000 Zuschauern, an diesem Samstag (15.30 Uhr) kommen die Löwen, Fußball-Verbandsligist FC Bienwald Kandel.

Die Bienwaldstädter wollen ihren Auswärtsfluch besiegen, in den jüngsten fünf Partien in der Fremde holten sie nur zwei Punkte. Trainer Yasin Öczelik bestätigt: „Ja, auswärts sind wir nur Mittelmaß. Das wollen wir ändern.“ Doch die Aufgabe wird knifflig, denn zu Hause sind die Rheinhessen eine Macht. Da holten sie 18 ihrer 20 Saisonpunkte. Kandels Stammtorhüter Björn Herzig fällt mehrere Wochen aus, er hat sich im Training die Hand gebrochen.

Für das Pokalspiel gegen den FK Pirmasens am 18. März hat der Verein unter www.meinkandel.de einen Online-Ticketverkauf eingerichtet. Gespielt wird dann auf dem Kunstrasenplatz, der nur eine begrenzte Zuschauerkapazität hat.