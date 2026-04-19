Der FC Bienwald Kandel beendet eine unglaubliche Serie des Gästeteams, muss sich aber trotzdem Basara Mainz geschlagen geben.

Im Verfolgerduell der Verbandsliga Südwest unterlag der FC Bienwald Kandel dem FC Basara Mainz mit 2:4 (0:2). Die Aufholjagd der „Löwen“ nach der Pause wurde nicht belohnt, für die „Diamanten“ war es der siebte Sieg in Folge. Die Japaner sind nun bis auf einen Punkt an den TB Jahn Zeiskam herangerückt und können am kommenden Samstag im direkten Duell zuhause mit einem Sieg den Turnerbund vom Relegationsplatz verdrängen. Die 200 Fans sahen nach durchwachsener erster Hälfte nach dem Wechsel ein packendes Duell, dass alle Erwartungen an ein Spitzenspiel erfüllte: Spannung, rassige Zweikämpfe und flüssiges Kombinationsspiel in die Spitze.

Nach verteiltem Spiel in der Anfangsphase traf in Yuto Utsugi der vielleicht kleinste Spieler auf dem Platz per Kopf zum 0:1 (25.). Die Hereingabe kam von Zen Sakatsume, der eine Viertelstunde später auf 0:2 erhöhte. Auf der linken Seite setzte er sich gegen drei Gegenspieler durch und hämmerte das Leder humorlos in den oberen Winkel des kurzen Ecks. Kurz zuvor hatte Firat Alpsoy eine Doppelchance zum Ausgleich. Nach starkem Sololauf lenkte Felix Pohlenz seinen Schuss um den Pfosten, den anschließenden wuchtigen Kopfball von Alpsoy nach Ecke von Michael Bittner entschärfte der Basara-Keeper ebenfalls.

Alternativloser Pfiff

Zur Pause haderte Kandels früherer Spielertrainer und Präsident Heiko Reddmann: „Unseren Jungs fehlt aktuell auch einfach das Matchglück. Im Fußball zählen Tore, und die hat bis jetzt eben der Gegner gemacht.“ Basara-Manager Andreas Mayer orakelte: „Es gab schon einige knifflige Situationen vor unserem Tor. Ich glaube, nach sechs Zu-Null-Spielen reißt diese Serie heute.“ Er sollte Recht behalten, doch zunächst machte der haitianische Nationalspieler Shelby Printemps neun Minuten nach Wiederanpfiff das 0:3, erneut kam die Vorbereitung vom quirligen Sakatsume. Vor der Pause hatte der resolut sein Gehäuse verteidigende Pohlenz noch Glück. Nach seinem Foul an Anthony Asciutto hätte Referee Niklas Kessler schon Strafstoß geben können. Doch in der 57. Minute war der Pfiff alternativlos, als der herausgeeilte Mainzer Kapitän Alpsoy von den Beinen holte.

Kandels Spielertrainer Yasin Özcelik verwandelte und beendete damit die unglaubliche Mainzer Serie von über 600 Minuten ohne Gegentor. Das 1:3 war zugleich der Wachmacher für die Bienwaldstädter, die nun das Kommando übernahmen. Fünf Minuten später belohnten sie sich mit dem 2:3. Nach einem Özcelik-Steckpass traf Winter-Neuzugang Nathan Ikubu mit überlegtem Diagonalball flach ins lange Eck. Kandel drängte nun mit aller Macht auf den Ausgleich. Basara-Abwehrchef Niklas Dillitz klärte in letzter Sekunde eine scharfe Rechtsflanke von Louis Notti vor dem einschussbereiten Özcelik, der in der 75. Minute gemeinsam mit seinem Gegenspieler Makoto Saeki eine Zeitstrafe quittierte.

Auletta macht Deckel drauf

In der Schlussphase kam auch durch unzählige Auswechslungen etwas Hektik auf, doch die Begegnung blieb jederzeit fair. Der Toptorschütze der Liga machte drei Minuten vor Schluss mit seinem 22. Saisontreffer den Deckel drauf. Nach einem Konter gegen aufgerückte Kandeler verwertete Gianni Auletta am langen Pfosten aus kurzer Distanz eine flache Linksflanke von Makoto Saeki zum 2:4-Endstand. Kandels Coach Christian Liginger meinte nach dem Schlusspfiff: „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir sind nach dem 0:3 brutal zurückgekommen, haben den Gegner beherrscht. Doch wir bekommen einfach die leichten Fehler nicht abgestellt, die gegen ein Spitzenteam dann gnadenlos bestraft werden.“

Sein Gegenüber Shinji Okazaki meinte: „Vor der Pause waren wir das bessere Team. In der Schlussphase haben wir nochmals die nötige Energie aufgebracht, als das Spiel zu kippen drohte.“