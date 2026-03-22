5:0 endete das Verbandsliga-Hinspiel. Aber beim FK Pirmasens II ist für den FC Kandel nichts drin. „Wir haben uns selbst geschlagen“, stellt Christian Liginger fest.

Parallel zum Spiel des Oberliga-Teams kämpfte die U23 des FK Pirmasens um Punkte in der Fußball-Verbandsliga Südwest. Sie kaufte dem FC Bienwald Kandel insbesondere in der ersten Hälfte den Schneid ab und siegte mit 3:1 (3:0). So konnte die Elf von Jens Mayer auf den elften Platz vorrücken. Kandel lässt nach einem guten Pokalspiel gegen den FKP I (2:3) in der Liga weiter nach.

Taktisch sortiert, schnell, aggressiv, aber auch clever spielte der FKP. „Es war das Beste, was ich gesehen habe, seit ich hier bin“, sagte Mayer über sein Team, das auf einige A-Jugend-Spieler zugreifen musste. Eben die machten ihre Sache richtig stark. Noah Berndt setzte sich auf den Außen immer wieder durch, Benedikt Stratmann setzte einige Akzente.

„Vogelwild“

„In der ersten Viertelstunde war es noch gut“, meinte Trainer Christian Liginger vom FC Kandel. Danach jedoch sei es „vogelwild“ gewesen: „Wir bekommen zwei Tore nach Standards. Wir haben uns selbst geschlagen. Teilweise haben wir jeden dritten Ball zum Gegner gespielt“, so Liginger, der zu Beginn auf der Ersatzbank saß. Trainerkollege Yasin Özcelik spielte.

Bezeichnenderweise trat sich Kandel nach einem Eckball den Ball selbst in die Maschen (Anthony Asciutto, 16.). In der 33. Spielminute stand Miguel Deho am zweiten Pfosten mutterseelenallein und hatte wenig Mühe, den Eckball von Ben Berger aus zwei Metern einzunicken. Als auch noch A-Junior Benedikt Stratmann kurz vor der Halbzeit (44.) den Ball aus 15 Metern flach in die Tormaschen bugsierte, lief es auf ein Debakel für Kandel hinaus.

Lange Bälle kommen nicht an

„Nach der Anfangsphase haben wir unser System etwas verändert, weil wir sie im Spielaufbau nicht gut anlaufen konnten. Auch unsere Spielzüge waren im Anschluss sehr gut“, sagt Mayer, der froh war, dass Miguel Deho in der Abwehr zur Verfügung stand.

Bis zur Halbzeit kamen die Südpfälzer kaum zu Torabschlüssen. Offensiv versuchten sie es mit langen Bällen, sahen aber kein Land gegen den FKP II, der die Bälle abfing. Ein etwas anderes Bild gab es in der zweiten Spielhälfte. „Ich habe in der Halbzeit noch gewarnt, dass wir nicht nachlassen dürfen. Aber das ist typisch Fußball. Du machst einen halben Schritt weniger. Dann haben wir viel mehr reagiert, statt agiert“, sagte Mayer, der sich selbst in die Pflicht nahm und sich gewünscht hätte, früher auf eine Fünferkette umzustellen. „Nach der Umstellung war es wieder deutlich besser.“

Zweite Hälfte besser

Mit eben dieser zweiten Halbzeit war Liginger zufriedener: „Das war zwar nicht gut, aber zumindest besser.“ So gelang River-Che Ries in der 66. Minute das 1:3, Kandel kombinierte sich schön durch die Abwehrreihe des FK Pirmasens. Danach war die FKP-U23 aufmerksamer, spitzelte den Gästen bereits im Spielaufbau immer wieder den Ball weg. Die Konter allerdings versandeten zumeist. Der FC Bienwald Kandel seinerseits mühte sich redlich, auch mit dem Ex-Pirmasenser Lirim Mustafa mehr Offensivpower zu entwickeln, jedoch vergebens. „Wir sind schon enttäuscht heute“, sagte Liginger, während es beim FKP nur strahlende Gesichter wegen der überragenden ersten Halbzeit gab.