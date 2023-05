Der FC Bienwald Kandel kann mit einem Heimsieg am Sonntag (16 Uhr) gegen den FK Pirmasens II den Gegner vom siebten Tabellenplatz der Fußball-Verbandsliga verdrängen.

Trainer Reinhard Schenker will bis zum Saisonende die Spannung hochhalten und den TB Jahn Zeiskam auf dem sechsten Platz einholen. Seine Elf hat nur zwei der jüngsten neun Partien verloren. Zuvor war sie in fünf Spielen nach Amtsantritt sieglos gewesen. Der Trainer: „Ich habe doch einiges am Spielsystem geändert. Das brauchte einfach Zeit, bis die Mannschaft das verinnerlicht hat und die Automatismen gegriffen haben.“

Zu einer festen Größe im Kader avancierte Laurent Laturner, der im Sommer 2021 von den A-Junioren des FSV Offenbach kam. Der Linksfuß kam in 25 Partien zum Einsatz. „Lollo“, wie ihn alle nennen, trägt als eines von mehreren Talenten aus der unmittelbaren Region zur hohen Identifikation der Fans mit der Mannschaft bei. Er war eineinhalb Jahre, als seine Eltern aus dem Großraum Stuttgart in den Nachbarort Steinweiler kamen. In acht Jahren in Offenbach spielte er meist im zentralen Mittelfeld. Schenker setzt ihn meist auf der linken Außenbahn ein. Der Coach schätzt Laturners starken Schuss und die ausgefeilte Technik. Er wünscht sich weniger Leichtsinn.

Nach dem Abitur am Landauer Otto-Hahn-Gymnasium begann Laturner im vergangenen Oktober ein Duales Studium der Betriebswirtschaftslehre bei der Landesbank Baden-Württemberg. Am Samstag unterstützt er seinen Arbeitgeber während der Ausbildungsmesse in Karlsruhe. Als Fan des VfB Stuttgart drückt er den Schwaben die Daumen.