Der FC Bienwald Kandel und TuS Steinbach liefern sich in der Verbandsliga einen offenen Schlagabtausch. Ein Gästespieler beweist, wie wichtig ein leckeres Frühstück ist.

Die Löwen stemmten sich nach der Pause mit aller Macht gegen die drohende vierte Niederlage in Folge. Zu Matchwinnern avancierten der dreifache Torschütze Yasin Özcelik und Mittelfeldspieler Michael Bittner, der vier Treffer vorbereitete: Kandel behielt gegen Steinbach mit 5:4 (2:2) die Oberhand. Die abstiegsbedrohten Gäste vom Donnersbergkreis sammelten mit einem couragierten Auftritt und der kontaktfreudigen Art der zahlreich mitgereisten Fans viele Sympathiepunkte. Letztlich standen sie trotz dreimaliger Führung ohne Punkte da.

Nordpfälzer überraschen

Den Fans wurde es zu keiner Sekunde langweilig, beide Mannschaften warfen von Beginn an jegliche taktischen Zwänge über Bord und suchten konsequent den Weg in den gegnerischen Strafraum. Beide Seiten hatten zahlreiche weitere Tormöglichkeiten. Die Nordpfälzer überraschten die Gastgeber mit mutigem Anlaufen des ballführenden Gegenspielers: Florian Bicking setzte sich gegen Karim Mathis durch, setzte nach seinem abgewehrten Schuss nach und brachte seine Farben in Führung (4.). Nach einem Bittner-Eckball köpfte Öczelik Ricki Schander an die Hand und verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:1 (11.). Zehn Minuten später machte Schander sein Missgeschick wieder gut und traf nach Freistoß von Lukasz Szaszorowski per Kopf zum 2:1. Die schönste Kombination der Partie über Ari Uka und Renaldo-Doru Balasa vollendete Özcelik Sekunden vor dem Pausenpfiff des umsichtigen Mainzer Referees Nabil Benazza zum 2:2. Kandels verletzter Stürmer Nathan Ikubu meinte in der Halbzeit: „Wir müssen uns schneller vom Ball trennen und individuelle Fehler vermeiden.“ Steinbachs Fördervereinsvorsitzender Manfred Opp war zufrieden: „Die Jungs machen es richtig gut. Ein Punkt ist drin.“

Worte der Ehefrau

Nach einer Stunde brachte der für den verletzten Patrick Aust ins Tor gerückte Marc Mängel Schander zu Fall. Der Gefoulte traf vom Punkt zum 3:2. Kubilay Sahin glich zehn Minuten später nach Bittner-Flanke aus dem Getümmel heraus erneut aus. Bittner bereitete auch das 4:3 durch Özcelik über die rechte Seite vor (83.). Kurz zuvor kam für den verletzten Schander Marc Knapp aufs Feld. Seine Ehefrau Leandra sagte lachend: „Ich habe ihm mit viel Liebe ein leckeres Frühstück gemacht, eigentlich müsste er treffen.“ Der 1,98 Meter lange Hüne schien die Worte gehört zu haben: Mit wuchtigem Kopfstoß nach Szaszorowski-Ecke glich er fünf Minuten vor Schluss zum 4:4 aus.

Am 8. April geht’s weiter

Kandels Pascal Thiede quittierte wegen Meckerns eine Zeitstrafe. Alle rechneten mit einem Remis. Dann traf der eingewechselte „echte Kannler Bub“ Anthony Asciutto nach Bittner-Hereingabe in der Nachspielzeit per Flugkopfball zum 5:4. „Im Fußball gewinnt eben der, der die meisten Tore schießt“, sagte der enttäuschte TuS-Spielertrainer Daniel Ghoul. „Kandel hat wahnsinnige Qualität auf den Außenbahnen, das bekamen wir irgendwann nicht mehr richtig verteidigt.“ „Warum machen wir es uns immer so unnötig schwer?“, fragte sich Kandels Coach Yasin Özcelik. Christian Liginger zollte dem Gegner Respekt: „Steinbach ist noch lange nicht abgestiegen, diese Mannschaft lebt.“ Seine Löwen müssen nach der Osterpause zu Tabellenführer TuS Mechtersheim. Bereits am 8. April kommt der Rangdritte Basara Mainz zum Nachholspiel nach Steinbach.