Ist Verbandsligist FC Bienwald Kandel das erste Team, das Basara Mainz nach sechs Zu-Null-Siegen wieder einen Gegentreffer einschenkt? Ein Rückkehrer soll dabei helfen.

Können die Löwen die unglaubliche Serie der Diamanten beenden? Diese Frage wird am Sonntag (15.30 Uhr) im Bienwaldstadion beantwortet, wenn der FC Bienwald Kandel den FC Basara Mainz empfängt.

Der Club japanischen Ursprungs reist mit zuletzt sechs Zu-Null-Siegen und reichlich Prominenz an. Cheftrainer Shinji Okazaki bestritt für Mainz 05 und den VfB Stuttgart rund 130 Bundesligaspiele, wurde mit Leicester City 2016 Sensationsmeister in England und gewann mit der japanischen Nationalelf 2011 die Asienmeisterschaft. Vereinspräsident Takashu Yamashita steht als Trainer der Frauen des FSV Mainz 05 vor dem Durchmarsch von der Regionalliga in die Erste Liga.

Mainz sieht Momentum bei sich

Den goldenen Treffer beim jüngsten 1:0-Sieg gegen Alemannia Waldalgesheim erzielte Winterneuzugang Shelby Printemps, der in seinem ersten Länderspiel für sein Heimatland Haiti ebenfalls traf. Gianni Auletta, mit 22 Treffern Toptorjäger der Verbandsliga, hat in dieser Woche seinen Vertrag verlängert.

Die Mainzer wollen in die Oberliga, haben nur vier Punkte Rückstand auf den Rangzweiten TB Jahn Zeiskam. Vizepräsident und Fußballboss Andreas Meyer sagt: „Das Momentum ist klar auf unserer Seite, das wollen wir nutzen. In Kandel soll weiter die Null stehen, vorne traue ich uns immer einen Treffer zu. Das klare Ziel ist ein Sieg.“

Teuer bezahlter Sieg

Der FC Bienwald steht als Vierter nur einen Rang hinter den Mainzern, doch die bisherige Rückrunde verlief mit fünf Niederlagen aus den zurückliegenden sechs Partien eher holprig. Den 5:4-Sieg gegen Steinbach mussten die Löwen teuer bezahlen. Renaldo-Doru Balasa brach sich einen Knochen am Mittelfuß, Dominik Gucanin riss sich die Bänder im Knöchel. Beide Leistungsträger fallen vermutlich bis zum Saisonende aus.

Dafür ist nach über einjähriger Verletzungspause Kubilay Sahin wieder dabei. Nach seinem Mittelfußbruch im Winter 2024 beim Testspiel gegen den SV Geinsheim wollte er im Sommer wieder ins Training einsteigen. Doch ein hartnäckiges Ödem verhinderte lange das Comeback. Er erzählt: „Ich habe bei Mike Steverding alles von Grund auf wieder aufgebaut, ich habe mich in der Reha richtig gequält.“ Als Arbeitsbiene stopft er unzählige Löcher im zentralen Mittelfeld, hat fast immer die meisten Kilometer auf dem Tacho.

Die Familie stets als Unterstützer dabei

„Kubi“, wie ihn alle nennen, gehört zum Inventar im Bienwaldstadion. Im kommenden Jahr geht er in seine zehnte Saison. Er beründet: „Ich fühle mich hier pudelwohl, weil sich viele helfende Hände wie Michael und Tanja Pahle um das Wohl der Spieler kümmern.“ Der leidenschaftliche Anhänger von Fenerbahce Istanbul unterstützte in der Zwangspause seine Teamkollegen, war auch bei jedem Auswärtsspiel dabei. Am Rande der Bande feuern ihn stets Ehefrau Nazar und Töchterchen Yade an, die Familie hat sich in Wörth eine Eigentumswohnung gekauft.

Als ausgebildeter Fertigungsmechaniker arbeitet er im Normalschichtbetrieb bei Mercedes-Benz in Wörth. Der 30-Jährige ist sehr musikalisch und spielt hervorragend Oud, ein gitarrenähnliches orientalisches Saiteninstrument.

Als Bambino begann er im Norden Kandels beim FC Blau-Weiß Minderslachen. Sein Freund Yasin Özcelik holte ihn während seiner ersten Amtszeit als Trainer vom badischen Oberligisten FC Nöttingen zurück.

Individuelle Fehler vermeiden

Beim 2:2 im Hinspiel zeigte der FC Bienwald seine vielleicht beste Saisonleistung. Spielertrainer Christian Liginger fordert: „So müssen wir wieder auftreten, wenn wir etwas ernten wollen. In Mechtersheim haben wir viel richtig gemacht, individuelle Fehler haben ein besseres Resultat verhindert. Genau das müssen wir abstellen.“

Schiedsrichter Niklas Kessler aus Katzweiler bei Kaiserslautern leitet nach dem Derby in Zeiskam (1:3) und dem Pokalspiel bei Südwest Ludwigshafen (5:2) bereits das dritte Spiel des FC Bienwald in dieser Saison.