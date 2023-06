Der FC Bellheim hat den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga verpasst. Mit 2:6 verlor die Elf von Steffen Hess am Donnerstag gegen den ASV Heßheim, der nun am Sonntag um 16 Uhr im letzten Relegationsrundenspiel der A-Klasse-Vizemeister mit der TSG Deidesheim den Aufsteiger ausmacht. Bellheim ging mit der Hypothek einer 4:5-Niederlage in Deidesheim in sein zweites Spiel und hatte kurz vor und kurz nach der Halbzeit seine stärkste Phase. Pascal Gaschott verkürzte auf 1:2 (39.) und glich zum 2:2 aus (50.). Das 2:3 von Dominik Hess (53.) war eine Euphoriebremse, in der 64. Minute fiel das 2:4. Bellheim steckte auf, Dominik Hess erzielte noch sein drittes Tor. Zuschauer: 650.

FC Berg steigt ab

Mit 3:0 gewann die SpVgg Oberhausen/Barbelroth das Relegationsspiel um Platz 15 in der südpfälzischen Fußball-B-Klasse gegen den FC Berg. Die Tore vor 320 Zuschauern in Bad Bergzabern erzielten Kevin Jäger (13.), Marco Bauer (20.) und erneut Jäger (57., Foulelfmeter). Der FC Berg hatte kaum eine nennenswerte Torchance und steigt gemeinsam mit dem FV Queichheim (West) und dem FC Insheim (Ost) in die C-Klasse ab. Die Spielvereinigung braucht zumindest bis zum Meldeschluss der Mannschaften für die neue Runde den Klassenerhalt nicht abzuschreiben. Die Hoffnung, dass Phönix Bellheim den Aufstieg in die Bezirksliga schafft, hat sich allerdings zerschlagen.