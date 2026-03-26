Der 29-jährige Fabio Frank leitet das 30. Judo-Osterturnier des BC Zeiskam. Warum sich der Wissenschaftler vegan ernährt und an was er in Karlsruhe forscht.

Der 1. Budo Club Zeiskam richtet am Samstag und Sonntag sein 30. Judo-Osterturnier in der Fuchsbachhalle aus. Vor zwei Jahren hat Fabio Frank die sportliche Leitung übernommen.

Judo gibt es im Dorf schon länger. Gerhard Frey erinnert sich: Anlässlich des 15-jährigen Vereinsbestehens habe es das erste Turnier gegeben. Die Idee: das vor Ostern zu machen. Die Geschichte des Osterturniers begann. In den Coronajahren pausierte es.

430 Kämpfer aus 60 Vereinen

Judokids aus über 60 Vereinen versprechen für dieses Wochenende Judo vom Feinsten im Schülerbereich. „Mit über 430 Meldungen zeigt sich, dass dieses Turnier bei vielen Vereinen einen besonderen Stellenwert im Terminkalender einnimmt“, sagt Frey. Kämpfer aus Landau, Kapsweyer, Haßloch, Speyer und Zeiskam treten an, alle an die Pfalz angrenzenden Landesverbände sind vertreten.

Freys Nachfolger Fabio Frank war von der U14 bis U21 viermal Rheinland-Pfalz-Meister. Seit zwei Jahren ist der Trainer mit C-Lizenz konsequent Vegetarier. Das hat mehrere Gründe: Tierwohl, Klimawandel („das berührt ja auch meinen Job, Tierhaltung verursacht viele Emissionen“). „Früher“, erzählt der 29-Jährige, „hat man geglaubt, dass man Fleisch essen muss, um Muskeln aufzubauen. Für den Muskelaufbau sind Proteine wichtig. Proteine sind beispielsweise auch in Hülsenfrüchten.“

Sein erster Kampf dauerte nur Sekunden

Er fing mit sieben Jahren mit Judo an. Zwei, drei Jahre später hatte er seinen ersten Wettkampf. „Der war nicht so glorreich.“ Er erinnert sich, dass er nach etwa zehn Sekunden geworfen wurde. „Keine gute Erfahrung.“ Er verlor das Interesse. Nach einem Jahr versuchte er es noch einmal. 2007 war sein erstes Osterturnier als Judoka. 2015, er hatte schon eine Zeit lang assistiert, erlangte er die C-Lizenz.

Frank trainiert einmal in der Woche Kinder von sieben bis elf Jahren auf der Matte, danach Jugendliche und eine Erwachsenengruppe – was er als Training für sich selbst nutzt. Er führt das Osterturnier fort, weil seiner Meinung nach der Wettkampf zum Judo gehört und es Turniere anderer Vereine nicht mehr gebe. In Zeiskam sei „ein Riesenturnier. Wenn wir aufhören, fällt ein weiteres Turnier in der Pfalz weg.“

Das steht in der Fuchsbachhalle an

Das Turnier wird am Samstag um 10 Uhr von der Jugend U13 eröffnet. Im Anschluss kämpfen die Mädchen dieser Altersklasse. Frank denkt an drei, vier eigene Starter, denen er zutraut, ihren Pool zu gewinnen. Am Nachmittag tragen Judokas der Altersklasse U15 ihre Kämpfe aus. Der Sonntag gehört der U9 (10 Uhr) und der U11. Bei den Kleinsten werden Gruppen nach Gewicht gebildet, in diesen Gruppen kämpft jeder gegen jeden.

Was dem Wissenschaftler Frank auffällt: Früher habe er 30 Konkurrenten in seiner Gewichtsklasse gehabt. Das habe nachgelassen. Trainingspartner und Gegner sind es weniger geworden. Heute müsse man schauen, Ganztagsschulkinder im Verein zu halten. Die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern habe abgenommen, vielen fiele es schwieriger, sich zu konzentrieren. Die Judo-Techniken zu lernen, erfordere Aufmerksamkeit.

Die Autobatterie als Energieanbieter

Frank Fabio ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit den Schwerpunkten Energiewirtschaft und Elektromobilität. In seiner Masterarbeit am Fraunhofer-Institut analysierte er die Auswirkungen des flexiblen Ladens von batterieelektrischen Pkw auf das Energiesystem in Deutschland. Er ist sich sicher, das von der Sonnenenergie aufgeladene Batterien von E-Fahrzeugen auch Energieanbieter sein können: „Wenn man das gescheit nutzt, kann man viele Gaskraftwerke sparen.“ Über seine Promotion könnte der 29-Jährige lange erzählen. Aber nun geht es ihm um Judo.