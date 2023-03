Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den Hatzenbühler Fabian Wünstel geht ein Traum in Erfüllung. Der 18-jährige Junior ist unterwegs zur Straßenrad-Weltmeisterschaft in Australien. Geht in Wollongong was schief, kann seine Freundin ihn trösten. Und umgekehrt.

Am Donnerstag um 19 Uhr ist der Hatzenbühler Fabian Wünstel in den Flieger gestiegen. Nach einem Zwischenstopp in Tokio landet die deutsche Auswahl heute Morgen um 9 Uhr