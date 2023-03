Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pascal Böllinger wird im Sommer spielender Cotrainer von Christian Simon beim SV Kapellen/Drusweiler, der als Vizemeister der C-Klasse West in die Fußball-B-Klasse aufsteigt. Der 34-jährige Beamte aus Landau spielte zuletzt 2019 für den FC Bienwald Kandel in der Landesliga. Er war zuvor beim TB Jahn Zeiskam und beim TuS 08 Schaidt.

Herr Böllinger, was haben Sie in den drei Jahren gemacht?

Wegen einer schweren Verletzung am Sprunggelenk wurde ich operiert. Im Nachgang der OP hatte ich viele Probleme, neun