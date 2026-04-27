Die einen singen, die anderen schleichen in die Kabine. Für den FC Lustadt wird es nach der Niederlage gegen Bellheim schwer, in der Bezirksliga zu bleiben.

Freud und Leid lagen am Sonntag im Lustadter Sportpark nah beisammen. Der FC Lustadt hatte gerade das Südpfalzduell der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz gegen Phönix Bellheim mit 1:2 (0:1) verloren. Die Gästespieler sangen im Kreis „Derbysieg“. Die Lustadter Spieler schlichen mit hängenden Köpfen in die Kabine.

Lustadts Trainer Dominik Glaser stand lange alleine an der Bande. Er suchte nach Worten: „Was soll ich jetzt sagen? Es ist völlig unverständlich, dass der Schiri nur zwei Minuten nachspielen ließ. Wir haben aber insgesamt zu wenig Chancen kreiert und Bellheim hat es deutlich besser gemacht als zuvor in Erlenbach.“ Sein gleichaltriger Gegenüber Patrick Brechtel, der mit ihm in Rülzheim aufwuchs, fand aufmunternde Worte.

Elfmeter eine Kann-Entscheidung

Von Anpfiff an war klar, dass die Freundschaft der beiden Übungsleiter keine Rolle spielt. Beide Teams kämpften in einer ausgeglichenen Partie fair um jeden Ball. Glaser versuchte es mit einem 4-4-2-System gegen die flexiblen Außenbahnspieler des Phönix. Nach einer halben Stunde bedrängte FCL-Verteidiger Karsten Breßler seinen Gegenspieler Donavyn Solis-Schulman, der über den am Boden liegenden Tilmann Mohr fiel. Der Elfmeterpfiff war eine Kann-Entscheidung, Pascal Gaschott verwandelte. Zu diesem Zeitpunkt war der FCL in doppelter Unterzahl, Pascal Schneider und Rexhep Mustafa wurden gerade behandelt.

Torschrei auf den Lippen

Schneider musste raus, „Rex“ kam wieder und hämmerte fünf Minuten später einen Freistoß aufs Tor. Der Lustadter hatte schon den Torschrei auf den Lippen, doch Phönix-Keeper Tobias Renner fischte das Leder aus dem Torwinkel.

Unter den 250 Fans war Trainerikone Alfred Eiswirth, der viele Jahre bei beiden Vereinen Nachwuchs und Torhüter anleitete. Der 65-Jährige zur Pause: „Ich habe große Zweifel, ob das ein Elfmeter war. Es könnte die Schlüsselszene gewesen sein.“

Lustadt gleicht aus und versucht alles

Nach Wiederanpfiff legten beide Teams noch eine Schippe drauf. In der besten Phase der Platzherren fiel der Ausgleich. Marius Zoller legte am langen Pfosten eine Rechtsflanke von Joker Kai Hermann ab, Linksverteidiger Neven Rüffel glich in der 55. Minute per Direktabnahme aus.

Lustadt versuchte alles, doch wieder fehlten Durchschlagskraft und Präzision. Renner lenkte eine scharfe Breßler-Flanke an die Latte und parierte kurz vor Schluss gegen Rexhep Mustafa. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte der eingewechselte Abd Alaziz Khodor für die Entscheidung gesorgt. Nach Gaschott-Zuspiel setzte er sich gegen Breßler durch und zirkelte den Ball diagonal in den rechten Torwinkel. Fazit von Patrick Brechtel: „Wenn Lustadt einen Punkt geholt hätte, wäre es auch o. k. gewesen. Aber unser Sieg war nicht unverdient. Wir sind in der Defensive sehr diszipliniert aufgetreten und konnten die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen deutlich verringern.“

Uhrich kommt als Stadionsprecher

Lustadt hat jetzt vier Punkte Rückstand auf das mögliche rettende Ufer. Der kürzlich in Bellheim zurückgetretene Niko Uhrich wird zur neuen Saison Stadionsprecher und Social-Media-Beauftragter beim FCL. „Niko ist fußballverrückt, kommt aus der Nähe, die Chemie stimmte sofort“, so FCL-Spielleiter Thomas Heiliger.