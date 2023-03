Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An diesem Samstag wird die Meisterschaft in der Frauenhandball-Oberliga entschieden: Der TSV Kandel (48:6 Punkte) erwartet den Verfolger SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam (46:8), der das Hinspiel gewann. Um 17.30 Uhr geht es in der IGS-Sporthalle los. Was geht Kandels scheidendem Trainer Eyub Erden durch den Kopf?

Herr Erden, können Sie sich überhaupt freuen, wenn Ihre Mannschaft das Topspiel nicht verliert und Oberliga-Meister wird?

Ich werde mich, sofern dies passiert, natürlich freuen.