Auf dem Feld wird sie stabilisieren, danach etwa zwei Dutzend Kinder in die Nacht begleiten und am Tag darauf an deren Volleyball-Grundfertigkeiten feilen. Eva Kettenbach hat am Samstag ihre Übernachtungssachen dabei, denn gleich nach dem Oberliga-Heimspiel gegen den FC Wierschem (17 Uhr, Berufsschulhalle) startet sie mit ihrer Jugendgruppe ins Trainingslager.

Zuerst sollen die Mädchen als Fans ihre beiden Trainerinnen anfeuern, am Sonntag stehen dann sechs Stunden Training in der Halle West auf dem Programm. „Ich wollte den Mädels mal etwas Besonderes