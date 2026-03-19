Showdown im Abstiegskampf der 2. Basketball-Regionalliga und die allerletzte Chance für den TV Bad Bergzabern, in der Liga zu bleiben. Das Pfalzderby bei der SG TV Dürkheim/BI Speyer II (Samstag, 16 Uhr, TVD-Halle Bad Dürkheim) entscheidet über die Zukunft der Kurstadt-Korbjäger.

Nach vielen vergebenen Chancen und auch der allerbesten nicht genutzten Gelegenheit, gegen Schlusslicht MTV Kronberg in eigener Halle alles klarzumachen, könnte das böse Erwachen kommen. Denn bisher, an jedem der 21 Spieltage der Saison, hatte der Turnverein noch kein einziges Mal einen Abstiegsplatz inne. Nach dem letzten Spieltag könnte das im „freien Fall“ von Platz fünf bis elf der Fall sein.

Fernduell zur ungleichen Zeit

Aus dem Dreikampf wird jetzt im „letzten Akt“ ein Zweikampf am Tabellenende: Roth Energie BBA Gießen 46ers und der TVB streiten sich in einem Fernduell um den letzten noch freien Regionalliga-Platz für die kommende Runde. Die drei Optionen: Gewinnt der TVB, bleibt er Regionalligist. Verliert er und Gießen verliert ebenfalls, auch dann geht es gut. Verliert der TVB und gewinnt Gießen, dann sind die Hessen gerettet. Sie spielen erst am Sonntag um 17.30 Uhr.

Muss Bergzabern nach jahrzehntelanger Regionalliga-Zugehörigkeit in die Oberliga zurück? Die Mannschaft um Trainer Jeremy Black hat das schwerere Auswärtsspiel beim Tabellensechsten SG TV Dürkheim/BI Speyer, der gerade den 1. FC Kaiserslautern mit 114:82 aus der Halle fegte. Die 46ers sind beim bereits abgestiegenen MTV Kronberg zu Gast.

Die Optimisten

„Es fehlten bisher immer nur Millimeter. Letzten Samstag kämpfte das Team großartig. Leider reichte es nicht. Es herrschte eine Topstimmung in der Halle. Mir tat es wegen den vielen Fans besonders leid. Solch eine Kulisse ist nicht normal in der Regionalliga“, sagte Spielertrainer Jeremy Black. „Auch in Bad Dürkheim wollen wir alles, was geht, auf den Platz bringen.“ Auch Cotrainer Aaron Schmitz, der nach langer Zeit wieder das Trikot überstreifte, bleibt optimistisch: „Am Ende war es erneut die Luft, die fehlte, um das knappe Match nochmals an uns zu reißen. Auch wenn wir jetzt Außenseiter sind, wir werden alles versuchen. Es gibt noch die eine Chance.“

„Klar gehen wir favorisiert ins Match“, meint SG-Teambetreuerin Sabine Karst. „Doch wir waren in den letzten Spielen auch nicht immer konstant.“