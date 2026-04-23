Fällt in diesem Verbandsliga-Duell die Vorentscheidung für den möglichen Oberliga-Aufstieg? Trainer Jannick Immel erklärt, worauf es bei Basara Mainz ankommt.

Von Joachim Paul

„Das ist das wichtigste Spiel in den fünf Jahren, seit ich in Zeiskam dabei bin. Es geht um alles“, sagt Patrick Pfaff, noch Teammanager des Fußball-Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam vor dem Spiel am Samstag um 16 Uhr bei Basara Mainz – dem härtesten Verfolger im Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde zur Oberliga. In der Hinrunde gewann Zeiskam mit 2:0.

Nach der 1:2-Niederlage gegen den Tabellenführer TuS Mechtersheim ist der erste Platz für Zeiskam praktisch nicht mehr erreichbar. Der zweite Platz, der Relegationsspiele für die Oberliga bedeutet, ist durch den 4:2-Sieg von Basara Mainz beim FC Bienwald Kandel in Gefahr geraten. Verfolger Basara ist bis auf einen Punkt an Zeiskam herangerückt, bei noch vier Spielen danach.

Mit Tempo und Dynamik

„Wenn wir gewinnen oder auch ein Unentschieden erreichen, werden wir uns diesen zweiten Platz bei noch vier weiteren ausstehenden Spielen auf keinen Fall mehr nehmen lassen“, gibt der Teammanager die Richtung vor. „Was uns momentan fehlt, ist ein Stürmer. Das hat man im Spiel gegen Mechtersheim deutlich gesehen.“

Trainer Jannick Immel erklärt, auf was es ankommt: „Wir müssen auf jeden Fall eine gute, kompakte Leistung bringen mit Tempo und Dynamik. Dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, sie zu schlagen.“ Er verfolgte den Basara-Sieg in Kandel. Die Enttäuschung nach der Niederlage gegen Mechtersheim sei zwar groß gewesen, „aber die Spieler haben damit keine großen Probleme, was man im Training gut beobachten konnte. Wir haben genug Erfahrung in unseren Reihen.“ Ein paar Prozent cleverer in der Chancenverwertung müsse seine Mannschaft sein. „Der Kopf sollte frei sein, Ordnung und Disziplin sind wichtig. Wir haben einen Punkt mehr als unser Verfolger. Mit dieser Einstellung müssen wir ins Spiel gehen“, betont Immel.

Profi in Slowenien und in der Türkei

Im Kader dabei sein wird auch wieder Mittelfeldspieler Oguzhan Demirci, der lange verletzt war und wegen einer Rote Karten zwei Spiele aussetzen musste. Der 26-Jährige aus Ludwigshafen begann mit vier Jahren das Fußballspielen beim FSV Oggersheim, hatte Stationen in der Jugend beim SV Waldhof Mannheim und 1. FC Kaiserslautern. Danach spielte er beim SV Sandhausen. Von 2016 bis 2018 war er in der Jugend des SV Darmstadt 98 und dort U19-Kapitän. Im Anschluss unterschrieb der Linksfuß zur Saison 2018/19 mit 18 Jahren seinen ersten Profi-Vertrag in Slowenien beim Zweitligisten NK Radomlje.

Nach 24 Einsätzen mit zwei Toren und 14 Vorlagen zog es ihn 2019 in die Türkei. Beim Viertligisten Bayrampasaspor unterschrieb er einen Zwei-Jahres-Vertrag. Nach nur einer halben Saison mit acht Spielen und zwei Toren wechselte er im Januar 2020 zum Zweitligisten Amed SK.

Verletzungen

„Dann kam Corona und ich spielte noch ein Jahr in Slowenien in der ersten Liga, bevor ich aufgrund einer schweren Verletzung über ein Jahr pausieren musste“, erzählt Demirci. „Über Ünal Altintas kam ich letztes Jahr im Winter nach Zeiskam. Nach einer kurzen Vorbereitung war ich wieder verletzt und musste lange Zeit aussetzen.“

Bisher kam er nur kurz zum Einsatz. „Aber ich bin so weit fit. Ob es von Anfang an reicht, das kann ich noch nicht sagen“, gibt sich Demirci zurückhaltend. Gegen Mechtersheim wurde er in der Halbzeit für den verletzten Marcel Meinzer eingewechselt. „In Zeiskam bin ich zufrieden und habe ein gutes Verhältnis zu meinen Mitspielern, dem Trainer und den Funktionären“, erklärt er. Das Spiel bei Basara werde schwer: „Wir wollen alles geben, um die drei Punkte mitzunehmen.“

Fragezeichen

Für Trainer Immel ist Demircis Ruhe am Ball wichtig. „Er spielt technisch gut. Mit dem Ball am Fuß ist er immer stark.“ Wen der Jahn-Trainer aufstellen wird, steht noch nicht fest: Dazu warte er das Training am Freitag ab. Auch der Status der angeschlagenen Spielern sei unklar. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Nico Kruppenbacher und Meinzer, ebenso hinter Aaron Denk Gracia, Joe Luca Fuhr sowie Martin Musulin.

Zeiskams Vorstandsvorsitzender Frank Herzog erhofft sich einen Sieg, um Basara auf Abstand zu halten: „Das wäre eine Belohnung für das engagierte Trainerteam und die Verantwortlichen.“ Herzog erwartet auf dem Kunstrasen ein schweres Spiel gegen den in der Winterpause noch verstärkten Kader der Platzherren: „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir hoffentlich mehr Glück als gegen Mechtersheim haben.“