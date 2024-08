Der FSV Offenbach ist gut in der Verbandsliga gestartet. Am Sonntag gibt es eine Premiere. Im Training in der Winterpause ist Trainer Daniel Jahnke aufgefallen, dass der Hagenbacher Luca Preuß alles für einen Außenverteidiger mitbringt.

Im Heimspiel gegen den VfR Baumholder am Sonntag (15.30 Uhr) möchte der FSV Offenbach seine kleine Serie von drei ungeschlagenen Partien ausbauen. Mit sieben Punkten aus drei Spielen haben die