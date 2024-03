Beim ersten Latein-Turnier der „Solo-Challenge“ der südlichen Tanzsportverbände in Heusenstamm war Marjorie Mayer von der TSG Palatina Landau ganz vorne mit dabei.

Im Turnier der Solo Junioren D Latein waren 42 Tänzerinnen am Start mit Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive, darunter von der TSG auch Shalima Brouillon (37. in ihrem erst zweiten Turnier) und Amelie Trautmann, die den Sprung über die Vorrunde hinaus schaffte und Platz 25 belegte. Marjorie Mayer gab besonders Gas und tanzte sich mit viel Freude und Energie über vier Runden hinweg bis ins Finale. Im Finale behauptete sich die Zwölfjährige gegen teils deutlich ältere Tänzerinnen, da die Alterskasse der Junioren bis 15 Jahre eingeteilt ist.

„Platz vier von 42 ist eine extreme Leistung. Das Ganze war ein sehr langer, anstrengender Tag für die Kinder“, so Trainerin Daniela Paul. 2022 und 2023 seien die Solo-Turniere noch Pilotprojekt gewesen. Da die Resonanz sehr stark sei, seien die Solo-Turniere vom Deutschen Tanzsportverband in den Regelbetrieb aufgenommen worden. Für die Kinder ginge es um Punkte und Platzierungen für den Aufstieg in die nächste Klasse. Marjorie und Amelie hätten bereits die Hälfte der erforderlichen Punkte für den Aufstieg in die C-Klasse.