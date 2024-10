Der Saisonauftakt in der 2. Luftgewehr-Bundesliga hat es in sich. Estera Herceg geht im Duell des SV Appenhofen mit dem SV Buch vom Stand. In Rheinzabern steht dann noch das Derby mit dem SV Jockgrim an.

Der Saisonauftakt der 2. Luftgewehr-Bundesliga versprach einiges. Die Gastgeber der beiden Wettkampforte, SV Rötenbach und der SV Jockgrim, hatten alles perfekt vorbereitet, um die Schützen und Fans zu empfangen. Für Jockgrim ging es in der IGS-Sporthalle in Rheinzabern direkt mit einer großen Herausforderung los, denn das Team musste auf seine französische Nationalschützin Océanne Muller verzichten. Sie startet beim Weltcupfinale in Neu- Delhi.

Der erste Wettkampf brachte für den SV Jockgrim eine bittere Niederlage gegen den SV Schopp. Mit 2:3 musste sich das Team den Westpfälzern geschlagen geben, nachdem es einige spannende Momente gab. Fabienne Benz erkämpfte sich einen Punkt in einem nervenaufreibenden Duell mit Julia Hauck, das 385:383 endete. Gregor Braun konnte sein Duell im Stechen gegen Eva Naudsch mit einem knappen 10:9 für sich entscheiden. Trotzdem reichte es nicht für den Sieg.

Stechen

Mit Stammbesetzung ging der SV Appenhofen in den ersten Wettkampf gegen den SV Buch. Trotz zwischenzeitlicher Führung hielten die Nerven der Schützen des SV Appenhofen nicht. Zwischenstand 2:2. Das Stechen zwischen Estera Herceg und Anna Nagybanyai-Nagy musste die Entscheidung bringen. 10:9 für Anna Nagybanyai-Nagy und somit 3:2 für den SV Buch. Die Punkte für Appenhofen erzielten Tamara Hüttner (392:389 gegen Tamara Kleinle) und Carsten Schiff (384:383 gegen Sabrina Raible).

Am Nachmittag dann der Höhepunkt: das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem SV Jockgrim und dem SV Appenhofen. Die Halle füllte sich, die Atmosphäre war elektrisierend – das Publikum war bereit für ein Spektakel. Früh war klar, Estera Herceg (396) wird gegen Simone Keiber (392) den Punkt für Appenhofen holen. Der erste Nervenkitzel ließ nicht lange auf sich warten: In einem Kopf-an-Kopf-Rennen besiegte Tamara Hüttner ihren Kontrahenten Alexander Widelski mit hauchdünnen 390:389 und sicherte Appenhofen den zweiten Punkt. 2:0. Doch das Derby war alles andere als entschieden.

Plötzlich steht es 2:2

Der Appenhofener Niklas Christ fand nicht in seinem Wettkampf und musste sich gegen Jockgrims Gregor Braun deutlich mit 383:391 geschlagen geben. Carsten Schiff verlor sein Match gegen Fabienne Benz mit 386:389. Plötzlich stand es 2:2. Die Entscheidung musste auf Position fünf der Setzliste fallen.

Yakira Klein, die Newcomerin des SV Appenhofen, trat im entscheidenden Duell gegen den erfahrenen Peter Gehrlein an. Es entwickelte sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Klein war als Erste fertig und hatte starke 387 Ringe. Gehrlein hatte noch zehn Schüsse vor sich, dreimal landete er nur in der Neun. Kleins Vorsprung schrumpfte, bis es plötzlich zum Gleichstand kam. Noch vier Schüsse blieben Gehrlein. Dann eine 9,9. Der entscheidende Punkt ging mit 387:386 an Appenhofen. Am Ende stand es 3:2 in einem nervenaufreibenden Derby, diesmal mit einem glücklicheren Ausgang für Appenhofen.

Die Ergebnisse: SV Jockgrim – SV Schopp 2:3, SV Buch – SV Appenhofen 3:2, SV Schopp – SV Buch 2:3, SV Jockgrim – SV Appenhofen 2:3. Weiter geht es am 10. November. Appenhofen schießt in Königsbach-Stein, Jockgrim in Sandhausen gegen den SV Buch.