Am Samstag lockt der 33. Kurstadtlauf in Bad Bergzabern. Ernst Brauer berichtet von den Anfängen und einem Lauf über die Grenze, den es nicht mehr gibt.

Herr Brauer, der 33. Kurstadtlauf bietet eine Mischung aus Stadt- und Landschaftslauf. Wie kam man seiner Zeit auf diese Idee?

Von 1988 bis 1992 hatten wir nur einen 10-km-Lauf und einen Schülerlauf. Das wurde zu dieser Zeit von fast allen angeboten. Da wir mit unserer Laufgruppe auf vielen Veranstaltungen mit großem Starterblock aktiv waren, haben wir uns überlegt, ob es für die Läufer nicht auch interessant wäre, zur Abwechslung auch mal auf anderen ungeraden Streckenlängen an den Start zu gehen.

Woran haben Sie gedacht?

Vor allem wollten wir auch einer breiten Schicht von Freizeitsportlern eine Startmöglichkeit bieten. Da wir mit Bad Bergzabern am Rand des Gebietes der damals erfolgreichen Veranstaltungen mit großem Einzugsgebiet liegen, haben wir uns entschlossen, eine Alternative anzubieten und damit das Interesse zu wecken.

Wann ging es los?

Ab 1993 hatten wir einen Stadtlauf über 4,4 Kilometer, einen 800-Meter-Schülerlauf und drei Wettbewerbe über acht, 15,6 und 23,2 Kilometer durch die umliegenden Wälder mit Start und Ziel in der Stadtmitte am Schloss, dem Wahrzeichen der Stadt. Bisher hatten wir mit diesem umfangreichen Laufangebot, was einer großen Helferschar bedarf, den gewünschten Teilnehmererfolg.

Daneben war der TV Bad Bergzabern auch Veranstalter des Weinstraßen-Laufes am Weinstraßentag. Mit der Absage des Weinstraßentages ist auch der Lauf gestorben?

Ja. Der Weinstraßenlauf, Transfrontaliere, ein großartiges Lauferlebnis über die Grenze, gemeinsam organisiert von uns und dem Nachbarverein RAC Wissembourg, war 25 Jahre eine tolle Sache. Leider hat die eingeführte Pflicht in Frankreich, ein ärztliches Attest vorzulegen. zum Aus dieser Laufevents geführt. Spätestens der Wegfall des Weinstraßentages hätte dann auch zum Aus geführt. Im August 2022 hat die französische Regierung beschlossen, dass in der Grenzregion das nationale Recht der Sportler gilt, das heißt, deutsche Läufer müssen kein Attest mehr im Elsass vorlegen.

Die Teilnehmerzahlen nach Corona erreichen bei Weitem nicht mehr das Niveau um 2019. Wie sehen Sie die Entwicklung?

Bei allen Laufveranstaltungen in den Jahren 2021 und 2022 gingen die Teilnehmerzahlen rapide zurück. Wir haben uns deshalb entschlossen, zumindest beim 33. Kurstadtlauf unser großes Laufangebot zu reduzieren und die Entwicklung der Teilnehmerzahlen in der jetzt Corona freien Zeit genau zu beobachten. Mein Eindruck ist, dass sich die Starterzahlen wieder erholen, aber der alte Stand bis auf wenige Ausnahmen noch lange nicht erreicht ist. Das wird leider wohl dazu führen, dass im kommenden Jahr weitere Veranstalter das Handtuch werfen werden.

Info

Kurstadtlauf am Samstag mit 800-Meter-Schülerlauf (15.45 Uhr), Stadtlauf (5 km, 15 Uhr) und Landschaftslauf (15 km, 16.15 Uhr). Online-Anmeldung bis 28. April https://runtix.com/sts/10400/2187. Nachmeldung am Samstag in der Schloßhalle.